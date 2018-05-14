Камеры стали штрафовать водителей за остановку на несколько секунд

Новые камеры «Стрит Фалькон» сосредоточены в центре столицы — в местах наибольшего скопления автомобилей. В частности, комплексы фотовидеофиксации с круговым обзором появились на Новом Арбате, Цветном бульваре и Кутузовском проспекте.

– Камера замечает нарушения правил стоянки и остановки, например, на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками, а также фиксирует с 15-минутным интервалом машины на платной парковке, проверяя оплату, — рассказали агентству ТАСС в ГКУ «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП).

Новость о камерах нового типа вызвала у автомобилистов шквал негодования, что в принципе и не удивительно. Ведь согласно информации движения «Синие ведерки», комплексы фиксируют даже тех, кто остановился в запрещенном месте буквально на пару минут — к примеру, для посадки или высадки пассажиров.

По словам представителей организации, штраф на 3000 рублей «прилетает» тем, кто по той или иной причине простоял без движения более 10 секунд. Исключением является разве что образовавшийся затор. Хотя, как известно, некоторые камеры «бьют» даже в пробках — и далеко не факт, что новые комплексы будут работать более корректно.