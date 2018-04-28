Машину с электронным ПТС нельзя будет застраховать по ОСАГО

Электронные ПТС или «е-ПТС», начало оформления которых запланировано на июль 2018года могут создать большие проблемы для автовладельцев, связанные с ОСАГО.

— На сегодняшний день АО «Электронный паспорт» (оператор, который обеспечивает внедрение и работу е-ПТС) не является участником информационного обмена с РСА. Это значит, что владелец нового транспортного средства с электронным паспортом не сможет зарегистрировать машину в ГИБДД, потому что не сможет заключить договор ОСАГО, — сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев агентству Москва.

— В е-ПТС графа «собственник» является необязательной для заполнения. Человек может решить, что не хочет предоставлять никому свои персональные данные, и отказаться ее заполнять. В этом случае единственный документ, подтверждающий право собственности — это договор купли-продажи, а он не указан в законе в качестве документа, который может предоставить страхователь при заключении договора. Соответственно, он не сможет заключить договор ОСАГО вообще, потому что не сможет подтвердить, что является собственником. Территориальный коэффициент также не сможет быть рассчитан без информации о месте жительства, — считает представитель РСА.