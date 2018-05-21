На камеры «Стрит Фалькон», штрафующие за 10-секундную остановку, пожаловались в прокуратуру

Так, например, известный борец за ужесточение всяческих наказаний для моторизованных россиян Вячеслав Лысаков, по совместительству с депутатской работой занимающий пост сопредседателя регионального штаба ОНФ в Москве, заявил о намерении обратится в московскую прокуратуру с просьбой разобраться в проблеме.И то сказать: новые камеры, «выписывающие» штрафы на круглую сумму в 3000 рублей нагло плюют на ПДД, наказывая и за остановку на светофоре, и за высадку пассажиров, включая инвалидов и детей, и за аварийную остановку (например, в результате пробитого колеса или ДТП).

– Подобный подход, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» г-н Лысаков, — это очередное продолжение тотальной коммерциализации московского пространства. Такое чувство, что камеры специально установили в самых популярных и массовых местах — возле кафе и ресторанов, на запруженных автомобилями центральных улицах, чтобы выручка от нового проекта пошла как можно быстрее. Вот увидите, скоро таксисты перестанут подсаживать клиентов, потому что каждое такое ожидание пассажира обернется штрафом. Плохо придется всем льготным категориям граждан, тем, кто только учится водить, а также тем, кто даже вынужденно притормозил из-за остановившегося перед ними автомобиля. И мы намерены обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться, по какому праву АМПП, не информируя граждан, внедряет нововведения, которые делают из водителей нарушителей…