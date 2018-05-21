На камеры «Стрит Фалькон», штрафующие за 10-секундную остановку, пожаловались в прокуратуру

Фото news.rambler.ru
Ситуация с внезапно появившимися в Москве новыми камерами фиксации нарушений ПДД, штрафующими водителей вопреки закону и здравому смыслу даже за десятисекундную остановку в неположенном месте, вызвала бурю негодования не только у простых людей. Так, в столичную прокуратуру намерены обратиться за разъяснениями даже депутаты Госдумы, до этого не замеченные в лояльности к автомобилистам.
Михаил Ростарчук

Так, например, известный борец за ужесточение всяческих наказаний для моторизованных россиян Вячеслав Лысаков, по совместительству с депутатской работой занимающий пост сопредседателя регионального штаба ОНФ в Москве, заявил о намерении обратится в московскую прокуратуру с просьбой разобраться в проблеме.И то сказать: новые камеры, «выписывающие» штрафы на круглую сумму в 3000 рублей нагло плюют на ПДД, наказывая и за остановку на светофоре, и за высадку пассажиров, включая инвалидов и детей, и за аварийную остановку (например, в результате пробитого колеса или ДТП).

– Подобный подход, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» г-н Лысаков, — это очередное продолжение тотальной коммерциализации московского пространства. Такое чувство, что камеры специально установили в самых популярных и массовых местах — возле кафе и ресторанов, на запруженных автомобилями центральных улицах, чтобы выручка от нового проекта пошла как можно быстрее. Вот увидите, скоро таксисты перестанут подсаживать клиентов, потому что каждое такое ожидание пассажира обернется штрафом. Плохо придется всем льготным категориям граждан, тем, кто только учится водить, а также тем, кто даже вынужденно притормозил из-за остановившегося перед ними автомобиля. И мы намерены обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться, по какому праву АМПП, не информируя граждан, внедряет нововведения, которые делают из водителей нарушителей…

Фото avtovzglyad.ru

Напомним, что комплексы «Стрит Фалькон» — самые «умные» на сегодняшний день из всех подобных устройств. Они имеют круговой обзор на 360 градусов способны фиксировать все истинные и мнимые нарушения правил стоянки и остановки. Кроме того, приборы фиксируют нарушителей, оставляющих свои авто на местах для инвалидов и такси, во втором ряду и на островках безопасности (всего же они могут различить 13 составов правонарушений).

При этом не особо верится, что прокурорские смогут разрешить ситуацию в пользу автолюбителей даже несмотря на то, лидером обратившегося к ним Общероссийского народного фронта является Владимир Путин, а одна из главных задач движения — повышение качества жизни и защиты прав граждан.

парковка, штрафы, видеофиксация, ПДД, дептранс
21 мая 2018
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