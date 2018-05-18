Камеры ГИБДД стали дважды штрафовать водителей за одно и то же нарушение

Что это: ловушка или ошибка? Называйте, как хотите, но «грамотно» установленные ГИБДД камеры несут бюджету неплохие деньги. Надо же как-то окупить потраченные на строительство Крымского моста средства. Автомобилисты — в помощь.
Любопытные случаи очередных неправомерно вынесенных водителям штрафов за нарушение скоростного режима зафиксированы в столице.
Вот один из них: на Новорязанском шоссе по направлению в центр прямо на Жулебинской эстакаде работает камерный дуэт. Один «глаз» ловит лихачей по ходу движения, другой — стреляет в зад. И все бы ничего, если камеры «АвтоУраган-ВСМ2» не выписывали «письма счастья» одновременно за одно и то же нарушение ПДД.
Проще говоря, превысил на данном участке максимально допустимые 60 км/ч — будь любезен заплатить штраф. Да только не один, а два. И никого не волнует, что на вынесенных «слепым гаишником» постановлениях указано одно и то же время и место. Вся разница в том, что одно фото получено с тыловой камеры, другое — с фронтальной.
О том, что при просмотре снимков, присланных средствами фотофиксации нарушений, служивые не глядя подписывают их все подряд, портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал. Как и писал о том, что полицейские радары штрафуют водителей за простаивание в заторах, за попавшие в кадр тени других машин и за вынужденные в результате поломок остановки.
С очередным таким приветом от ГИБДД становится очевидно, что ни о каких ошибках, будь то оборудование или живой человек, речи быть не может. Обирать водителей, что есть мочи — мера сознательная и целенаправленная.
Впрочем, сдаваться не стоит — любое необоснованно выписанное постановление необходимо обжаловать. На эту процедуру законом отводится десять дней. Хотя, увы, не многие «рулевые» занимаются подобными разбирательствами, предпочитая оплатить штраф с 50-процентной скидкой. Поэтому борцы отнюдь не за снижение аварийности, а лишь за пополнение бюджета будут практиковать подобное и дальше. Во всех регионах страны.