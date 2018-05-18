Камеры ГИБДД стали дважды штрафовать водителей за одно и то же нарушение

Проще говоря, превысил на данном участке максимально допустимые 60 км/ч — будь любезен заплатить штраф. Да только не один, а два. И никого не волнует, что на вынесенных «слепым гаишником» постановлениях указано одно и то же время и место. Вся разница в том, что одно фото получено с тыловой камеры, другое — с фронтальной.

О том, что при просмотре снимков, присланных средствами фотофиксации нарушений, служивые не глядя подписывают их все подряд, портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал. Как и писал о том, что полицейские радары штрафуют водителей за простаивание в заторах, за попавшие в кадр тени других машин и за вынужденные в результате поломок остановки.