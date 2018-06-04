Составлена карта районов с самыми злобными эвакуаторами

Дептанс столицы разработал собственный список районов города и участков улично-дорожной сети, на которых чаще всего фиксируются нарушения правил парковки.Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Мы проанализировали период с марта по май 2018 года и сделали карту, где автомобилисты больше всего нарушают правила парковки и где чаще всего эвакуируют машины. Например, у ТЦ «Цветной» — из-под запрещающих остановку знаков инспекторы МАДИ отправили на спецстоянку 764 машины. Большое количество нарушений парковки зафиксировано также у ряда столичных ресторанов и бутиков, — сообщил чиновник РИА Новости.

В ТОП 10 самых частых мест эвакуации попали также улицы, в непосредственной близости от аэропорта «Внуково», станций метро «Черкизовская», «Беляево» и прочие.