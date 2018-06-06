Знак «Инвалид» запретили продавать в магазинах

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о новом порядке использования опознавательного знака «Инвалид» для машин. Отныне только Минтруд РФ имеет право выдавать такую наклейку. В правительственном документе, опубликованном сегодня, говорится, в частности, следующее — дополнить положение о Министерстве труда… подпунктом 5.2.168 следующего содержания: порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования.

Этот подпункт расширяет полномочия Минтруда, как того и добивалось это ведомство. Таким образом, все знаки «Инвалид», которые сейчас красуются на задних стеклах тысяч машин, под управлением людей с физическими ограничениями, либо перевозящих инвалидов, можно смело считать незаконными. При этом механизм выдачи такого знака министерством конкретному автовладельцу на данный момент не существует в природе.