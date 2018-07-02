Cписок самых коварных ловушек ГИБДД пополнился новыми адресами

Фото: Геннадий Черкасов
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал о разнообразных схемах и уловках ГИБДД, позволяющих службе неправомерно выписывать водителям штрафы. Публикации неизменно вызывают широкий резонанс среди наших читателей, которые, в свою очередь, регулярно делятся с редакцией не менее любопытными сведениями.
Вячеслав Василенко

Если вы еще не успели попасть в очередную засаду ГИБДД или хотя бы узнать о том, как под прикрытием временных и нецелесообразно установленных дорожных знаков с ограничением скоростного режима придорожные полицейские бесцеремонно штрафуют водителей, то добро пожаловать по этой ссылке — вам наверняка будет интересно. Судя по обрушившимся на редакцию письмам и комментариям, подобных участков в России видимо-невидимо.

Едешь по трассе со скоростью 80 км/ч, а тут хоп — и ни с того, ни с сего знак 40 км/ч. Успел притормозить — хорошо, не успел — плати, ибо в зоне действия знака установлена камера, фиксирующая нарушения, либо стоит тренога или мобильный комплекс на колесах. Ладно, если бы речь шла об аварийных, особо опасных участках (на худой конец об отрезке дороги, где ведутся ремонтные работы). Ан нет!

Скажем больше: подобные знаки, а нередко еще и безвременно забытые временные, действуют в пределах сотни-другой метров, а затем их снова сменяют таблички, справедливо разрешающие езду со скоростью под 80 км/ч. А это дает нам повод полагать, что установка подобных ограничителей — мера искусственная и направленная исключительно на пополнение бюджета, а не на борьбу с аварийностью на дорогах.

Подобные засады поджидают водителей на Дмитровском шоссе в сторону области, где на пяти полосах движения вдруг невзначай вырастают знаки с ограничением в 50 км/ч — хороший улов для камер. От Варшавки до Борисовского проезда разрешенная скорость 80 км/ч, а после пересечения с ул. Рихтера встречает комплекс фото- видеофиксации нарушений ПДД аккурат в зоне внезапно появившегося знака 60 км/ч напротив д. 36 в сторону области. Действие волшебного знака распространяется на жалкие 265 метров.

На Волоколамском шоссе в районе дома 77 висит «око», штрафующее за превышение 60 км/ч, хотя от ТТК по Ленинградскому проспекту и далее по Ленинградке и Волоколамке разрешенная скорость 80 км/ч. Будьте бдительны после проезда новой эстакады.

С подобной ловушкой столкнутся автомобилисты на проспекте Вернадского в столице у дома 119 перед нерегулируемым пешеходным переходом, а также на Библиотечном проезде. Несколько засад — не меньше шести — поджидают водителей на Волковском шоссе по направлению к Мытищам и Беляниново.

Похожие ситуации на М2 в районе Тулы, на нескольких участках трассы Самара-Саратов-Волгоград; перед въездом в Шацк на М5. А на подступах к Казани по Оренбургскому тракту шоссейный режим резко ограничивается 40 км/ч и через 100 метров после проезда под камерой это ограничение снимается.

Сомнений нет, что с каждым днем таких ловушек станет гораздо больше. А что вы хотели? Кому-то же ведь надо компенсировать затраты, которые понесла страна в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

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2 июля 2018
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