Cписок самых коварных ловушек ГИБДД пополнился новыми адресами

Если вы еще не успели попасть в очередную засаду ГИБДД или хотя бы узнать о том, как под прикрытием временных и нецелесообразно установленных дорожных знаков с ограничением скоростного режима придорожные полицейские бесцеремонно штрафуют водителей, то добро пожаловать по этой ссылке — вам наверняка будет интересно. Судя по обрушившимся на редакцию письмам и комментариям, подобных участков в России видимо-невидимо.

Едешь по трассе со скоростью 80 км/ч, а тут хоп — и ни с того, ни с сего знак 40 км/ч. Успел притормозить — хорошо, не успел — плати, ибо в зоне действия знака установлена камера, фиксирующая нарушения, либо стоит тренога или мобильный комплекс на колесах. Ладно, если бы речь шла об аварийных, особо опасных участках (на худой конец об отрезке дороги, где ведутся ремонтные работы). Ан нет!

Скажем больше: подобные знаки, а нередко еще и безвременно забытые временные, действуют в пределах сотни-другой метров, а затем их снова сменяют таблички, справедливо разрешающие езду со скоростью под 80 км/ч. А это дает нам повод полагать, что установка подобных ограничителей — мера искусственная и направленная исключительно на пополнение бюджета, а не на борьбу с аварийностью на дорогах.