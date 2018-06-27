Как меньше привлекать внимание ГИБДД по дороге в отпуск

Все знают о небескорыстной «любви» сотрудников ГИБДД южных регионов страны к водителям машин с номерами других областей. Пересечь Краснодарский край и попасть на берег Черного моря без разорительного для кошелька общения с местными дорожными правоохранителями считают за счастье все отпускники, едущие из центральной России.

Спровоцировать не вполне законный полицейский интерес к твоей машине может любая мелочь. В первую очередь — неправильный режим работы фар. Формально за грешки такого рода полагается лишь 500 рублей штрафа по статьям либо 12.20, либо по 12.5 КоАП РФ. Однако эта мелочь может стать поводом для куда более серьезного «развода на деньги» со стороны нечистоплотного сотрудника.

Вот несколько типичных ошибок водителей с автомобильным светом, к которым могут «цепляться» пристрастные полицейские. Днем вы едете не с ближним светом, а с включенными передними противотуманками или дневными ходовыми огнями (ДХО). И в таком же режиме проезжаете тоннель. А на выезде стоит экипаж ДПС и тормозит вас. За то, что вы не выполнили требование ПДД в обязательном порядке включать в тоннелях ближний свет фар.