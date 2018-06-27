Как меньше привлекать внимание ГИБДД по дороге в отпуск

Чего может быть сложного в пользовании световыми приборами, считает большинство водителей. Днем включаем хотя бы какой свет, ночью — ближний или дальний по необходимости. Такой подход может спровоцировать повышенное внимание ДПС.
Максим Строкер

Все знают о небескорыстной «любви» сотрудников ГИБДД южных регионов страны к водителям машин с номерами других областей. Пересечь Краснодарский край и попасть на берег Черного моря без разорительного для кошелька общения с местными дорожными правоохранителями считают за счастье все отпускники, едущие из центральной России.

Спровоцировать не вполне законный полицейский интерес к твоей машине может любая мелочь. В первую очередь — неправильный режим работы фар. Формально за грешки такого рода полагается лишь 500 рублей штрафа по статьям либо 12.20, либо по 12.5 КоАП РФ. Однако эта мелочь может стать поводом для куда более серьезного «развода на деньги» со стороны нечистоплотного сотрудника.

Вот несколько типичных ошибок водителей с автомобильным светом, к которым могут «цепляться» пристрастные полицейские. Днем вы едете не с ближним светом, а с включенными передними противотуманками или дневными ходовыми огнями (ДХО). И в таком же режиме проезжаете тоннель. А на выезде стоит экипаж ДПС и тормозит вас. За то, что вы не выполнили требование ПДД в обязательном порядке включать в тоннелях ближний свет фар.

ДХО или «противотуманок» тут недостаточно.

Следующая ситуация. Вы ночью едете по прекрасно освещенной улице без ближнего света фар — с противотуманными фарами или ДХО. Видимость прекрасная, вас тоже все отлично видят. Но при этом вы все равно нарушитель ПДД. Ближний свет ночью в населенном пункте обязателен.

А если это неосвещенная деревня, то ПДД требуют включить даже дальний свет — в случае, когда, на полосе встречного движения никого нет.

Ну а если у вашего авто не работает одна фара, то бдительному сотруднику вас просто грех не остановить. Штраф за движение «одноглазой» машины ночью невелик, 500 рублей, но это нарушение — отличный повод поинтересоваться у водителя его самочувствием, проверить его на трезвость, устроить осмотр-досмотр машины и т. п.

А вот за то, что вы миганием дальним светом фар предупреждаете встречных водителей о полицейской засаде дальше по дороге, никакого наказания в КоАП нет! Хотя сотрудников ДПС такое поведение водителей, чаще всего, изрядно бесит. Ведь предупрежденный «клиент» — трудный «клиент».

автоправо, штрафы, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, ГИБДД
27 июня 2018
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