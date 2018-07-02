С 3-го июля лишать «прав» за пьянку будут по-новому

Вступает в силу закон, предусматривающий лишение водителей «прав» на полтора года за обнаружение более 0,3 грамма алкоголя в крови, обнаруженных непосредственно в ней.

До последнего времени основанием для изъятия водительского удостоверения считался лишь анализ выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя.

2-го июля 2018 года истекает 90 дней с момента подписания Президентом закона, устанавливающего административную ответственность водителя при концентрации спирта 0,3 грамма и более на 1 литр крови. До последнего времени в случае, когда водитель очень сильно пьян или находится без сознания, то есть не может физически «дунуть в алкотестер», проверка на содержание спирта в организме, с формальной точки зрения, проводиться не могла. Соответственно, исключалось и лишение «прав» за пьяное вождение.

Президент 3-его апреля подписал поправку в закон, устраняющий эту правовую коллизию и 3-его июля она вступает в силу.