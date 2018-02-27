Как без помощи юристов избежать лишения «прав»

Понять, что остановивший вас полицейский имеет на вас «виды» как на потенциального лишенца прав «за пьянку». Можно сразу — по фразочкам типа «как себя чувствуете?», «что-то у вас глаза какие-то красные» и т. п. После этого, особенно если «клиент» занервничал, начинается процедура освидетельствования. Однако, следует помнить, что лишает «прав», в конечном счете, суд. А до него все процедуры, предшествующие этому, должны быть соблюдены. Нарушение сотрудниками алгоритма «оформления» пьяного может стать основанием для признания ее не легитимной и развала административного дела. Пусть даже и не в суде первой инстанции, а в вышестоящем.

Сразу скажем, что «дуть в трубку» по первому же требованию сотрудника водитель не обязан. На самом деле, прежде сотрудник обязан «отстранить от управления» водителя, подозреваемого в пьянке. Процедура эта должна быть оформлена протоколом в присутствии понятых или под видеосъемку. Если вы трезвы и сотрудник ГИБДД вас пытается «взять на пушку», упоминание о необходимости отстранения, скорее всего, исчерпает инцидент. Если же вас все-таки письменно отстранили, значит дпсник, видимо, уверен, что вы демонстрируете признаки опьянения, описанные в Регламенте ГИБДД, а именно: «запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке».