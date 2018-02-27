Как без помощи юристов избежать лишения «прав»

Поймать пьяного водителя — лучший подарок для любого сотрудника ДПС на 8 марта! Поэтому каждый автолюбитель должен «на зубок» знать процедуру освидетельствования на алкоголь — чтобы не дать шансов полицейским сделать себя «пьяным» в нарушение законов.
Евгений Банько

Понять, что остановивший вас полицейский имеет на вас «виды» как на потенциального лишенца прав «за пьянку». Можно сразу — по фразочкам типа «как себя чувствуете?», «что-то у вас глаза какие-то красные» и т. п. После этого, особенно если «клиент» занервничал, начинается процедура освидетельствования. Однако, следует помнить, что лишает «прав», в конечном счете, суд. А до него все процедуры, предшествующие этому, должны быть соблюдены. Нарушение сотрудниками алгоритма «оформления» пьяного может стать основанием для признания ее не легитимной и развала административного дела. Пусть даже и не в суде первой инстанции, а в вышестоящем.

Сразу скажем, что «дуть в трубку» по первому же требованию сотрудника водитель не обязан. На самом деле, прежде сотрудник обязан «отстранить от управления» водителя, подозреваемого в пьянке. Процедура эта должна быть оформлена протоколом в присутствии понятых или под видеосъемку. Если вы трезвы и сотрудник ГИБДД вас пытается «взять на пушку», упоминание о необходимости отстранения, скорее всего, исчерпает инцидент. Если же вас все-таки письменно отстранили, значит дпсник, видимо, уверен, что вы демонстрируете признаки опьянения, описанные в Регламенте ГИБДД, а именно: «запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке».

Перед проведением освидетельствования (под видеозапись или в присутствии понятых) сотрудник должен рассказать водителю, что он будет делать и показать, что он использует качественный алкотестер. Для этого он обязан ознакомить гражданина с документами о поверке прибора и показать, что пломба на приборе не нарушена. После этого полицейский вскрывает герметичную упаковку одноразового мундштука (ее целостность водителю лучше проконтролировать лично), вставляет его в алкотестер и предлагает испытуемому дунуть в эту «трубочку».

Если на мониторе прибора после этого появится значение 0,16 или меньше, (это количество миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха) то водитель считается трезвым. А вот если больше — пьяным. По результатам этого теста инспектор составляет акт, который дается на подпись водителю и понятым, если они присутствуют. Водитель, не согласный с результатами освидетельствования, должен оставить соответствующую запись в этом акте. После этого инспектор обязан отвезти его в медучреждение для медицинского освидетельствования, составив предварительно соответствующий протокол.

Медосвидетельствование может проводиться в наркологических диспансерах или передвижных пунктах медицинского освидетельствования, — оборудованных для этого машинах. Прежде чем проходить тест в медучреждении, следует поинтересоваться наличием у него лицензии на проведение таких проверок — вдруг она просрочена и тогда тест будет недействительным.

Сама проверка проходит следующим образом. Сначала проходит первая «продувка», аналогичная той, что происходила в патрульном авто, но только на алкотестере медучреждения. Если она показывает меньше 0,16 миллиграмм алкоголя, водитель считается окончательно трезвым и никаких повторных проверок быть не может. В случае концентрации свыше 0,16, через 15—20 минут происходит повторная продувка. Если в ходе нее показатель алкоголя оказывается ниже 0,16 — водитель считается трезвым.

Третий тест не допускается ни в коем случае, даже если сотруднику полиции очень хочется его провести и сделать трезвого гражданина пьяным. По результатам медосвидетельствования врач должен составить акт, в котором должны быть правильно указаны все установочные данные водителя, результаты анализов водителя и прочее.

Заметим, что если эту бумагу врач составит с ошибками, то она станет недействительной. Поэтому, если водитель обнаружит в акте, например, что показания алкотестера указаны в промилле, а не в мг/л, или отсутствуют данные о дате поверки алкотестера и обучении самого врача в области медосвидетельствования, не стоит указывать на эти огрехи окружающим вас должностным лицам. Их наличие превратит акт в бесполезную бумажку, что впоследствии станет основанием для возврата отобранных якобы за пьянку у водителя «прав».

суд, лишение прав, медосвидетельствование, ГИБДД, алкотестер
27 февраля 2018
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