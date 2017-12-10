Почему нельзя верить алкотестерам ГИБДД и как опровергнуть их показания

Сенсационное решение принял на днях Таганский районный суд Москвы, отказавшийся «проштамповать» вердикт мирового судьи, лишившего водителя «прав» за управление машиной в нетрезвом виде. Другими словами, суды Москвы перестают верить сотрудникам ГИБДД, обвиняющим водителей в пьянке за рулем.
Александр Ростарчук

И этот пока еще редчайший случай в отечественном судопроизводстве может говорить о многом. Например, о том, что российская Фемида начинает отказываться от пресловутого правила НОНДС (нет оснований не доверять сотруднику), согласно которому во всех спорных ситуациях виновным назначают автовладельца, а не гаишников, нередко откровенно подставляющих шоферов «под статью».

Хотя поначалу эта история, сценарий которой можно назвать классическим, складывалась откровенно не в пользу «рулевого». Гражданина Воропаева Ю. Л. без всяких, как водится, на то оснований остановил наряд 2-го батальона ДПС ГИБДД УВД ЦАО Москвы и после проверки документов предложил «подуть» в трубочку. И вроде бы сертифицированный и как положено поверенный прибор показал лошадиную дозу алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.

Г-н Воропаев очень удивился, однако на месте «качать права» не стал, немедленно отправившись проходить независимую экспертизу (медико-профилактический отдел ООО «Институт профилактики»).

Которая не обнаружила не только в выдыхаемом воздухе, но даже в моче и крови «обвиняемого» хоть какое-то присутствие алкоголя.

Однако мирового судью судебного участка №372 Таганского района Москвы Плевако Н. В. это не смутило, и он, руководствуясь уже упомянутым правилом НОНДС лишил человека «прав» на полтора года и оштрафовал на 30 000 рублей. И сделал это, даже несмотря на то, что назначенный им самим эксперт из государственной наркологии (Московский научно-практический центр наркологии ГБУЗ Департамента здравоохранения Москвы) в своем заключении однозначно написал, что гаишный «клиент» был трезв:

— За 1 час 16 минут, прошедшие между первым и вторым исследованием даже при максимальном значении скорости выведения этанола из организма в 0,112 мг/л выявленная концентрация этанола в 0,377 мг/л не могла быть выведена из организма, — пишет заведующий отделением медицинского освидетельствования на состояние опьянения указанного центра г-н В. Ф. Егоров. — Не коррелирует с концентрацией обнаруженного алкоголя при первом исследовании выдыхаемого воздуха и отсутствие алкоголя в моче, отобранной через 1 час 41 минуту, так как по экспертным данным после употребления алкоголя начинает поступать в мочевой пузырь уже через 20 минут…

Казалось бы, ситуация предельно ясна, и г-жа мировая судья должна, во-первых, реабилитировать гражданина под чистую и, во-вторых, заинтересоваться, почему так врет гаишный анализатор PRO-100 toch-k, которым, на секундочку, в Москве вооружено большинство экипажей ДПС. Но нет, Наталья Васильевна Плевако не только не обращает на это внимание, но и отказывает в удовлетворении ходатайства адвоката о вызове в суд врача, непосредственно проводившего медицинское освидетельствование. А ведь его показания могли иметь решающее значение для устранения возникших противоречий по обстоятельствам дела.

Иными словами, мировой судья истолковал все возникшие в материалах дела противоречия и неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, не в его пользу, как того требует закон, а против него!

И выдал классическую формулировку, десятилетиями кочующую из одного судейского постановления в другое, о том, что «суд доверяет показаниям инспектора ДПС, поскольку они последовательны, непротиворечивы, но… при этом критически оценивает показания Воропаева Ю. Л. и считает, что они даны последним с целью попытки уклониться от административной ответственности за совершенное правонарушение». С чем, как уже говорилось, не согласился не только «обвиняемый» и его защитник, но и судья Таганского районного суда Москвы Смолин Ю. М.

Своим решением, сославшись на ворох статей КоАП РФ, игнорированных его коллегой, он отменил неправомерное постановление. Нет, оправдательного «приговора» не последовало: дело отправлено на повторное рассмотрение в судебный участок №372 и еще не известно, как оно закончится.

Однако сам факт того, что отечественная Фемида начинает отходить от огульного осуждения водителей только на основании показаний инспекторов ГИБДД, говорит о многом. К тому же, как показывает практика, возвращение любого дела на повторное рассмотрение очень ярко свидетельствует не в пользу судьи, вынесшего первое решение. И в значительном числе случаев заканчивается в пользу оболганных граждан.

Портал «АвтоВзгляд» следит за развитием ситуации.

суд, промиле, медосвидетельствование, медсправка, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
10 декабря 2017
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