Почему нельзя верить алкотестерам ГИБДД и как опровергнуть их показания

И этот пока еще редчайший случай в отечественном судопроизводстве может говорить о многом. Например, о том, что российская Фемида начинает отказываться от пресловутого правила НОНДС (нет оснований не доверять сотруднику), согласно которому во всех спорных ситуациях виновным назначают автовладельца, а не гаишников, нередко откровенно подставляющих шоферов «под статью».

Хотя поначалу эта история, сценарий которой можно назвать классическим, складывалась откровенно не в пользу «рулевого». Гражданина Воропаева Ю. Л. без всяких, как водится, на то оснований остановил наряд 2-го батальона ДПС ГИБДД УВД ЦАО Москвы и после проверки документов предложил «подуть» в трубочку. И вроде бы сертифицированный и как положено поверенный прибор показал лошадиную дозу алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.

Г-н Воропаев очень удивился, однако на месте «качать права» не стал, немедленно отправившись проходить независимую экспертизу (медико-профилактический отдел ООО «Институт профилактики»).