Мара Багдасарян придумала, как вернуть «права» любому водителю

Стритрейсерша Мара Багдасарян вновь пошла в суд ради возврата своих «прав». Стало известно, что она обратилась в апелляционную инстанцию Дорогомиловского суда Москвы. Напомним что решением Савеловского суда в марте этого года Багдасарян была лишена права управлять автомобилем по медицинским показаниям. После этого девушка прошла обследование у врачей, получила у них заключение о своей годности к управлению транспортными средствами и попыталась на этом основании восстановить ВУ в ГИБДД. Там ей отказали.

Попытка заставить ГИБДД сделать это через Дорогомиловский суд провалилась. И вот теперь Мара Багдасарян приступила к обжалованию того судебного решения.

Как показывает практика, отсутствие права управлять автомобилем не мешает Маре Багдасарян ездить по Москве за рулем. Полиция регулярно ловит ее за этим занятием. Последний такой эпизод был зафиксирован 7 июля этого года. Примерно в 01.30 на 3-й Магистральной патрулем ДПС был остановлено ее купе Mercedes AMG Е-кlasse, за рулем которого сидела она сама. В результате машина в очередной раз отправилась на штрафстоянку, а Мара получила на руки очередное постановление о штрафе в 15 000 рублей — по статье 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).