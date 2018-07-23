Как трезвых водителей делают пьяными на М4 «Дон» по пути в Крым

Фото: Евгений Семенов
В интернете вновь возникла шумиха по поводу развода едущих к морю водителей по трассе М4 «Дон» со стороны полицейских. Социальные сети бурлят сообщениями о том, как ГИБДД превращает автомобилистов в пьяниц и вымогает с них деньги.
Вячеслав Василенко

История о сговоре воронежских гаишников с работниками местных АЗС и придорожных закусочных, которые подливают автопутешественникам спирт в пищу и напитки набирает обороты.

Нет, жертв, попавших на развод кровожадных полицейских, остановивших по звонку сообщников «пьяную» машину, не стало больше. А вот популярность аккаунтов в соцсетях у чрезмерно паникующих пользователей, решивших тряхнуть стариной и поднять шум, выросла в разы.

Фото: Артем Макеев

Если кто не в курсе, то такие грязные схемы гаишники в свое время действительно практиковали. Только было это еще при «нулевом промилле». С помощью подобных проиемов блюстители правопорядка тогда неплохо рубили капусту на самой популярной у отпускников трассе. За долю малую, а то и без оной, работники придорожных столовых и кафе подливали водку или спирт в горячие борщ, пельмени, кофе и чай. А затем по телефону сообщали нечистоплотным полицейским номера авто с невзначай ставшим пьяным «рулевым». Последнего тормозили и бесцеремонно «грузили» на деньги. Под угрозой лишиться «прав», платили практически все.

Сейчас же подобная схема сработает только с тем, кто, уплетая суп или вареник, сознательно не заметит наличие спиртного в еде. Собственно, поэтому такой развод потерял популярность.

Напомним, что сегодня нетрезвым считается водитель, выдохнувший свыше 0,16 мг алкоголя на литр воздуха, а также в чьей крови выявлено 0,3 г или более абсолютного этилового спирта. Впрочем, «пугалка» работает: интернет гремит, водители проявляют бдительность, а ГИБДД — осторожность.

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23 июля 2018
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