Где сейчас на трассе М4 Дон самые большие пробки

Сезон отпусков в разгаре и народ со всей страны буквально «прет» по трассе М4 «Дон» к морю, не подозревая, какие проблемы сейчас там ждут автомобилистов. Несколько наших коллег буквально несколько дней назад преодолели маршрут Москва-Крым и поделились самой свежей информацией о происходящем на этом шоссе.
Сразу скажем, что относительно небольшие (но иногда и большие!) заторчики традиционно имеют место быть в пунктах оплаты проезда трассы М4 «Дон» в дневное время. Дело в том, что большинство путешественников-отдыхающих предпочитает расплачиваться наличными. Поскольку покупать транспондер ради одной поездки на юг готов далеко не каждый. Простейший подсчет показывает: только чтобы экономия от платы за проезд по М4 покрыла затраты на приобретения этого устройства, требуется дважды скататься из столицы до Черного моря. И только после этого, на третий раз, транспондер начнет приносить реальную пользу семейному бюджету. Но пункты оплаты проезда — далеко не самое страшное на трассе М4 «Дон».
Гораздо неприятнее места сужений этого шоссе и участки, проходящие через населенные пункты. Например, через пресловутое село Лосево в Павловском районе Воронежской области. СМИ публикуют страшилки, что пробка там порой растягивается на 20—40 километров, в том числе и благодаря стараниям местных жителей. Они, якобы, специально сужают проезжую часть трассы, оставляя свои машины на ней «на аварийке». А потом за деньги показывают путешественникам как объехать пробку. Однако если узнать об этом безобразии заранее, можно построить маршрут так, чтобы объехать проблемную деревушку.
В интернете можно найти как минимум три таких варианта. Опытные путешественники рекомендуют выбирать тот, который проходит через Воронеж-Россошь-Богучар. Он не самый короткий, зато тут самое приличное состояние дорог. Наш «агент» не стал пользоваться объездами и потратил на преодоление «Лосевского рубежа» порядка 2-х часов.
А дальше начинаются проблемы, которые не решить даже с помощью объездов. Во-первых, по словам очевидцев, практически вся Ростовская область сейчас погрязла в дорожных ремонтах. Соответственно, пробки везде. Уже на въезде в Ростовскую область вы потратите в заторе около 3,5 часов.
Далее, по дороге в Крым на выезде из Краснодара в направлении Темрюка пробка отнимает у водителей не менее пары часов. Расстояние от Славянка-на-Кубани до Темрюка по трассе составляет 64 километра, однако преодолевать вы их сейчас будете не менее 3,5 часов, то есть со средней скоростью не более 20 км/ч. Далее вы радостно прохватите по новенькому Крымскому мосту до Керчи. Но затем менее чем 100 километров до Феодосии придется ползти примерно 6 часов.
Приятного вам отдыха на Южном берегу Крыма, за время которого вы наверняка наберетесь сил для преодоления обратного пути!