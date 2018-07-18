Где сейчас на трассе М4 Дон самые большие пробки

В интернете можно найти как минимум три таких варианта. Опытные путешественники рекомендуют выбирать тот, который проходит через Воронеж-Россошь-Богучар. Он не самый короткий, зато тут самое приличное состояние дорог. Наш «агент» не стал пользоваться объездами и потратил на преодоление «Лосевского рубежа» порядка 2-х часов.

А дальше начинаются проблемы, которые не решить даже с помощью объездов. Во-первых, по словам очевидцев, практически вся Ростовская область сейчас погрязла в дорожных ремонтах. Соответственно, пробки везде. Уже на въезде в Ростовскую область вы потратите в заторе около 3,5 часов.

Далее, по дороге в Крым на выезде из Краснодара в направлении Темрюка пробка отнимает у водителей не менее пары часов. Расстояние от Славянка-на-Кубани до Темрюка по трассе составляет 64 километра, однако преодолевать вы их сейчас будете не менее 3,5 часов, то есть со средней скоростью не более 20 км/ч. Далее вы радостно прохватите по новенькому Крымскому мосту до Керчи. Но затем менее чем 100 километров до Феодосии придется ползти примерно 6 часов.

Приятного вам отдыха на Южном берегу Крыма, за время которого вы наверняка наберетесь сил для преодоления обратного пути!