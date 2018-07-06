Выявлять пьяных водителей будут в автоматическом режиме и на расстоянии

Вы видели когда-нибудь мобильные терминалы, самостоятельно умеющие определять водителя на предмет алкогольного опьянения? Нет? А они есть! Пилотные проекты уже запущены в Калининградской и Новосибирской областях, а также в Татарстане. Далее — по всей стране.
Технологии не стоят на месте, и чтобы выйти в рейс водителю пассажирского автобуса, такси или большегруза больше не понадобится стоять в очередях на медицинский осмотр. В Госдуме уже находится на рассмотрении законопроект о внесении изменений в ст. 23 ФЗ «О безопасности дорожного движения» и в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Документ позволяет применять так называемую медицинскую телематику при проведении осмотров водителей транспортных средств. По мнению инициаторов проекта, удаленная система медосвидетельствования минимизирует время и сложности прохождения подобной процедуры в специализированных учреждениях, а также сильно понизит уровень аварийности на дорогах.
— Такие терминалы анализируют все факторы здоровья водителя: визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общую телеметрию, измерение артериального давления на периферических артериях, исследование пульса. А также выявляют признаки опьянения, — рассказал генеральный директор агентства автомобильного транспорта Минтранса РФ Алексей Двойных.
По его словам, перехитрить компьютер, подключенный к интернету и общей базе данных водителей, не получится. Система самостоятельно идентифицирует личность и определит состояние шофера по совокупности соответствующих признаков. Если проект получит одобрение, а натурные тесты увенчаются успехом, подобные телематические комплексы появятся по всей стране.
Независимые эксперты уверены, что в обозримом будущем нововведения затронут не только перевозчиков, но и всех водителей поголовно. А что — обязать автопроизводителей установить похожие терминалы в каждую новую машину особого труда не составит. Как это, например, произошло с системой вроде бы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.
Посмотрел в камеру, дунул в индикатор — получи доступ к запуску мотора, оказался пьяным — жди ГИБДД. Лишь бы не глючила вся эта электроника, а то ведь ненароком можно попасть и на деньги, и за решетку.