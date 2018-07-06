Выявлять пьяных водителей будут в автоматическом режиме и на расстоянии

Технологии не стоят на месте, и чтобы выйти в рейс водителю пассажирского автобуса, такси или большегруза больше не понадобится стоять в очередях на медицинский осмотр. В Госдуме уже находится на рассмотрении законопроект о внесении изменений в ст. 23 ФЗ «О безопасности дорожного движения» и в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Документ позволяет применять так называемую медицинскую телематику при проведении осмотров водителей транспортных средств. По мнению инициаторов проекта, удаленная система медосвидетельствования минимизирует время и сложности прохождения подобной процедуры в специализированных учреждениях, а также сильно понизит уровень аварийности на дорогах.

— Такие терминалы анализируют все факторы здоровья водителя: визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общую телеметрию, измерение артериального давления на периферических артериях, исследование пульса. А также выявляют признаки опьянения, — рассказал генеральный директор агентства автомобильного транспорта Минтранса РФ Алексей Двойных.