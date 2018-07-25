Власти разрешили не регистрировать машины в ГИБДД

Законопроект, разрешающий постановку на учет машин без посещения автовладельцем регистрационного отделения ГИБДД, принят в третьем, окончательном чтении Государственной Думой. Это произошло 25 июля на пленарном заседании нижней палаты.

Новелла касается новых авто, которые продаются в салонах официальных дилеров. Согласно тексту документа, подразделение ГИБДД будет лишь присваивать госномер новым транспортным средствам в полицейских базах данных, а непосредственно «вешать номера на машину» будут в салонах автодилеров. Причем расценки на данную услугу будет определять Федеральная антимонопольная служба.

Заметим, что история принятия данного закона Госдумой может считаться одной из самых длительных. Его проект был впервые внесен в нижнюю палату парламента в 2011 году, а принят в первом чтении в 2013-ом.