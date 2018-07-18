Как ГИБДД Сочи «разводит» на деньги приезжих водителей

Патрули ДПС сочинской агломерации летом практически полностью переключают свое внимание на машины с госномерами отдаленных регионов, изредка отвлекаясь на оформление кровавых ДТП, регулярно устраиваемых местными лихими джигитами.

Полицейские методы вытрясания взяток у заезжих «денежных мешков» разные. Все они используют те статьи КоАП, по которым водителю грозит лишение «прав». Широко используется «пьянка за рулем». Для этого несколько экипажей ДПС собираются в том или ином бойком месте и «тормозят» для проверки документов все иногородние легковушки.

Особо беспардонные сотрудники понуждают водителя дунуть в «левый» алкотестер, который, разумеется, показывает дикие промилле. Но если чувствуют, что человек «не ведется» и готов съездить на «продувку» в больницу — с досадой отпускают. О случаях подкидывания наркотиков сочинскими гаишниками в машины отдыхающих, чем славятся их коллеги с печально известного Кущевского поста ДПС на трассе М4 «Дон», широкой общественности неизвестно.

Но и помимо «пьянки за рулем» у сочинских инспекторов есть специфические способы развода водителей. Например, «за встречку». Частенько они устанавливают камеру автоматической фиксации за крутым поворотом горного «серпантина», где многие машины слегка наезжают колесом на осевую линию разметки.