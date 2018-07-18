Как ГИБДД Сочи «разводит» на деньги приезжих водителей

Типовые «разводы» автовладельцев сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД известны всем, но курортный причерноморский антураж накладывает на действия придорожных полицейских особый отпечаток.
Максим Строкер

Патрули ДПС сочинской агломерации летом практически полностью переключают свое внимание на машины с госномерами отдаленных регионов, изредка отвлекаясь на оформление кровавых ДТП, регулярно устраиваемых местными лихими джигитами.

Полицейские методы вытрясания взяток у заезжих «денежных мешков» разные. Все они используют те статьи КоАП, по которым водителю грозит лишение «прав». Широко используется «пьянка за рулем». Для этого несколько экипажей ДПС собираются в том или ином бойком месте и «тормозят» для проверки документов все иногородние легковушки.

Особо беспардонные сотрудники понуждают водителя дунуть в «левый» алкотестер, который, разумеется, показывает дикие промилле. Но если чувствуют, что человек «не ведется» и готов съездить на «продувку» в больницу — с досадой отпускают. О случаях подкидывания наркотиков сочинскими гаишниками в машины отдыхающих, чем славятся их коллеги с печально известного Кущевского поста ДПС на трассе М4 «Дон», широкой общественности неизвестно.

Но и помимо «пьянки за рулем» у сочинских инспекторов есть специфические способы развода водителей. Например, «за встречку». Частенько они устанавливают камеру автоматической фиксации за крутым поворотом горного «серпантина», где многие машины слегка наезжают колесом на осевую линию разметки.

Авто с иногородними номерами, чей водитель допустил такое, останавливают и начинают пугать шофера лишением «прав». Хотя на самом деле за первое подобное нарушение суд, чаще всего, наказывает лишь 5000 рублями штрафа. Еще более «простые ребята» в форме ДПС маскируют в таких местах собственные камеры. Такой девайс в онлайн-режиме подключен к личному смартфону сотрудника. Как только нарушитель оказывается на экране телефона, кадр фиксируется, а машина «клиента» останавливается. Далее ему в нос тычут смартфончиком и ведут беседу по отработанной схеме к «договоримся на месте».

Еще один рабочий метод — дождаться, сидя в патрульной машине, когда по извилистому и узкому горному шоссе, проложенному вдоль берега моря, поползет очередная полумертвая от старости фура, собирающая за собой гигантский хвост легковушек. Машина ДПС пристраивается сзади к этому каравану. Дальше полицейским остается лишь ждать, пока какой-нибудь нетерпеливый водитель не рванет на обгон. За ним немедленно бросаются в погоню, останавливают и начинают стандартную песню про лишение «прав» и возможность решить проблему на месте. Во всех случаях «развода» ГИБДД остаются «при своих» и спокойно уезжают дальше лишь те жертвы, кто настаивает на составлении протокола, либо убеждает полицейских в финансовой несостоятельности.

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18 июля 2018
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