Водителей заставят получать «права» по-новому

«Права» приходится получать не только начинающим водителям, но и тем гражданам, у которых стаж езды перевалил за 10, 20, 30 лет и более. Да и лишенным водительских удостоверений по решению суда тоже в какой-то момент приходится идти в отделение ГИБДД с подобным вопросом. Но уже начиная со следующего месяца ВУ придется получать на новых условиях.

Дело в том, что начиная с 3 августа вступают в силу поправки в законодательство, прописанные в Федеральном законе от 3 июля 2018 года — «О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса РФ» — № 180-ФЗ.

Согласно этому документу, госпошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения на пластиковой основе вырастет с 2000 рублей до 3000 рублей. При этом аналогичный платеж за «пластик» ВУ действующего образца составит 2 000 рублей.

Напомним, что этим же законом поднимается госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта с нынешних 3500 до 5 000 рублей. За детский загранпаспорт с 3 августа придется заплатить уже не 1500, а 2500 рублей.