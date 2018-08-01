Jeep Wrangler vs Jeep Grand Cherokee: испытание Америкой

Но в итоге колдовских транзакций я снова встречаюсь с новинкой российского рынка Jeep Wrangler Rubikon, коротко познакомиться с которым успел этим летом на его европейской презентации в австрийских Альпах. Тамошний горный маршрут, размытый дождями, был безусловно хорош и познавателен в смысле постижения новых-старых способностей внедорожника. Однако несравним с тем trash, что ожидает нас в скалах и пустынях Колорадо.

Кстати, только приземлившись в Durango стало известно, что на маршрут выйдет и другой новичок отечественного рынка — рестайлинговый Jeep Grand Cherokee в версии Trailhawk: комфортабельный автомобиль, способный, по мнению производителя, практически на такие же внедорожные подвиги, как и Jeep Wrangler Rubikon. Вот и проверим. Но это завтра.

А сегодня я и мои подуставшие за без малого сутки пути коллеги долго ищем в вымершем к девяти вечера провинциальном городке заведение, где можно вкусно подкрепиться. С трудом, но нашли и за без малого 200 «баксов» на четверых выпили по паре неплохого local beer (кто бы мог подумать, что в США варят не только «дистиллированный» Miller, но и очень приличный lager) с куда менее интересными закусками. А утром выяснилось, что американская сторона решила дать русским тест-драйверам отдохнуть, осмотреться и акклиматизироваться, отложив старт пробега. Но для знакомства с окрестностями оставила в нашем распоряжении Rubicon. Чем мы и не преминули воспользоваться.