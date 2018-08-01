Jeep Wrangler vs Jeep Grand Cherokee: испытание Америкой

Специалисты Jeep, презентуя свои новые модели и даже машины, прошедшие лишь легкий рестайлинг, не устают повторять, что очередное их творение, становясь с каждым разом все премиальнее, сохраняет ДНК марки, читай — легендарного Willis. То есть ту макромолекулу, что гарантирует не только сохранение, но и передачу из поколения в поколение лучших свойств вида, развивающихся при этом с каждым эволюционным витком. И в очередной раз доказать, что генетический код всех джипов остается неизменным на протяжении вот уже более семидесяти лет, компания затеяла экстремальное Jeep-сафари. И не где-нибудь, а в стране, где этот самый код и закладывался — в США.
Маршрут, судя по карте, нам предстоит реально жесткий: горы и пустыни штатов Колорадо и Юта — сердцевина одноэтажной Америки. Стартуя в Durango, проехав Silverton, Telluride и Gate Canyon, на завершающем этапе мы должны преодолеть Мекку всех американских джиеров — Moab (горная пустыня, где закончили свои жизни тысячи не справившихся с ней автомобилей). Ну что ж — поехали или, как говорят американцы, let’s hit the road…
За почти 17 часов полета, не считая ожидания стыковок, Boeng 777 превратился сначала в 737-й, а потом и вовсе в Bombarder CRJ 900, теряя в процессе трансформации пассажировместимость; мониторы в салоне; обеды, скукожившиеся до пакетиков с mini crackers и стюардесс, становящихся пенсионного возраста стюардами.
Но в итоге колдовских транзакций я снова встречаюсь с новинкой российского рынка Jeep Wrangler Rubikon, коротко познакомиться с которым успел этим летом на его европейской презентации в австрийских Альпах. Тамошний горный маршрут, размытый дождями, был безусловно хорош и познавателен в смысле постижения новых-старых способностей внедорожника. Однако несравним с тем trash, что ожидает нас в скалах и пустынях Колорадо.
Кстати, только приземлившись в Durango стало известно, что на маршрут выйдет и другой новичок отечественного рынка — рестайлинговый Jeep Grand Cherokee в версии Trailhawk: комфортабельный автомобиль, способный, по мнению производителя, практически на такие же внедорожные подвиги, как и Jeep Wrangler Rubikon. Вот и проверим. Но это завтра.
А сегодня я и мои подуставшие за без малого сутки пути коллеги долго ищем в вымершем к девяти вечера провинциальном городке заведение, где можно вкусно подкрепиться. С трудом, но нашли и за без малого 200 «баксов» на четверых выпили по паре неплохого local beer (кто бы мог подумать, что в США варят не только «дистиллированный» Miller, но и очень приличный lager) с куда менее интересными закусками. А утром выяснилось, что американская сторона решила дать русским тест-драйверам отдохнуть, осмотреться и акклиматизироваться, отложив старт пробега. Но для знакомства с окрестностями оставила в нашем распоряжении Rubicon. Чем мы и не преминули воспользоваться.
Правда, окрестности Durango мало похожи на настоящий off-road, но горка высотой около 3000 м над уровнем моря все же нашлась. Да и не такая простая, как казалось. Прыгая вокруг машины в поисках удачного ракурса для фотосъемки, я в клочья изодрал кроссовки. А джип, как, впрочем, и ожидалось, молодцом.
По мере подъема включили сначала полный привод, а потом и понижайку — уж больно крутые склоны пришлось штурмовать — одышка замучила не только людей, но и машину, заставив крутить вентилятор радиатора в режиме non-stop. А спускаясь с покоренных вершин, использовали и Hill Descent Control. Система весьма умная — задав вручную безопасную, на взгляд водителя, скорость спуска (например, 2 км/ч), можно пройти самый «вертикальный» и при этом промокший насквозь участок горной дороги, не прикасаясь к педали тормоза. При этом если вдруг захочется поддать газку — пожалуйста: после того, как вы удовлетворите свои driver’s ambition, рискуя сорваться в пропасть, HDC автоматически вернется в заданный вами ранее режим и спустит вас с горы с осторожностью профессионального babisitter, опекающего неразумное дитя. Очень скоро, когда горы станут выше, круче, а горные дороги уже и извилистей, это умение Wrangler нам очень пригодится. Кстати, такой же системой вооружен и Grand Cherokee Trailhawk, так что проверим в деле и его.
А что касается Jeep Wrangler Rubikon, то в первый день нашего американского турне он, повторюсь, сюрпризов не преподнес и разочаровать не сумел. Так, клиренс в 250 мм (даже вызывающе низко опущенный редуктор не в счет) в сочетании с рамой и полноприводными прибамбасами (из которых мы не задействовали и половины), позволил практически вплотную подъехать к остаткам закрытой еще в 1916 году угольной шахты, практически недоступным из-за особенностей рельефа для других автомобилей. Будете в этих местах — welcome, рекомендую посмотреть…
А ваш корреспондент, прошвырнувшись по местным «boutiques» и купив на память о покорении первой вершины Rocky Mountains футболку с видами колорадских гор («одноразовая» стоит около $15, вполне качественная — почти $30), с удовольствием послушал живой jazz в отельном ресторане. Но не очень долго, ведь завтра — ранний подъем. Да и про ДНК джипов (Jeep DNA) хотелось подумать…