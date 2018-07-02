Почему получать права и регистрировать машину в МФЦ лучше, чем в ГИБДД

Перечень услуг, оказываемых МФЦ, постоянно расширяется. На сегодняшний день столичные автомобилисты могут поставить на учет новую или подержанную машину, получить российское или международное водительское удостоверение и даже оформить парковочное разрешение инвалида, многодетной семьи или резидента. Но обо всем по порядку.

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Процедуру постановки автомобиля на учет в ГАИ нельзя назвать шибко приятной. Хотя бы потому, что этот процесс отнимает у автовладельцев как минимум полдня. В «Моих документах», как и в ГИБДД, услуга оказывается в день обращения. Только вот СТС и регистрационные знаки собственник получает на руки уже через час. Да-да, на оформление всех «бумажек» и осмотр машины инспекторам в МФЦ требуется меньше 60 минут.

Важно, что центры госуслуг, в отличие от большинства подразделений ГИБДД, принимают граждан ежедневно. Еще одно преимущество МФЦ — отсутствие очередей, как живых, так и электронных. Правда, постановка автомобилей на учет пока осуществляется лишь во флагманских офисах, расположенных в Центральном и Юго-Западном административных округах.