Какая противоугонная система самая надежная

Речь, как вы наверное поняли, пойдет об охранных комплексах. Но для начала скажем, что согласно статистике, наиболее популярны у злоумышленников автомобили LADA, Ford Focus, Toyota Camry, Renault Logan, Daewoo Nexia, Mazda CX-5. То есть их владельцам стоит быть особенно бдительными. Причем настолько, что после покупки авто сразу менять сигнализацию или, как минимум, усилить характеристики заводской противоугонной системы. Хот лучше все-таки поставить дополнительную «противоугонку». Они делятся на три вида — односторонние, с обратной связью, спутниковые.
Самый простой вид охранной системы автомобиля — это односторонняя сигнализация. Главная ее функция — оповещение владельца о попытке угона звуковым сигналом, блокировка и разблокировка замков дверей автомобиля и работы двигателя. Звуковое оповещение срабатывает в том, случае, если владелец находится на расстоянии 200 метров от автомобиля. К достоинствам данного вида охранного комплекса относится демократичная цена и простота установки, к недостаткам — не самая высокая надежность и невозможность узнать состояние автомобиля дистанционно. О потенциальном взломе можно узнать только посредством звукового сигнала.