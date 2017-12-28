Какая противоугонная система самая надежная

Именно поэтому такие системы уступают место сигнализациям с обратной связью. Они позволяют владельцу авто дистанционно контролировать состояние автомобиля — на дисплее брелока отображается информация, какие двери закрыты или открыты, в каком состоянии находится двигатель. Радиус действия двусторонних охранных систем — до 4000 метров на открытой местности и около 500 метров в городских условиях. Брелок каждые несколько минут проверяет связь с автомобилем, и если она нарушается, владелец получает оповещение.

Если на автомобиле установлена охранная система с обратной связью, то даже если отключить звуковое предупреждение, владелец все равно увидит на брелоке, что двери авто открыты, а двигатель заведен. Дополнительно брелок оповещает о произошедшем в отсутствие владельца ДТП – ударе или другом механическом воздействии, которому подвергся автомобиль.

Двусторонняя сигнализация имеет динамическую или диалоговую кодировки. При диалоговой кодировке легче подобрать код и без помех незаконно проникнуть в авто. При динамической — код постоянно меняется и подобрать его намного сложнее. На двустороннюю сигнализацию можно установить GPS-модуль. В этом случае о состоянии автомобиля можно узнать по дисплею брелока вне зависимости от того, на каком расстоянии от авто находится его владелец. Главное условие бесперебойной работы — это устойчивый сигнал связи.