Какая противоугонная система самая надежная

Фото ndtv.com
Вы удивитесь, но чаще всего автомобили в России угоняют в осенне-зимний период. Логичного объяснения этому нет, и правоохранители шутят, что в теплое время года автоворы берут отпуска. А если серьезно, то в нашей стране ежегодно незаконному проникновению подвергается более 13 000 авто. Лидером долгие годы остается московский регион. По данным ГУВД, в столице ежедневно крадут до 40 автомобилей, а раскрываемость таких преступлений — менее 20%. При этом кривая угонов пусть и медленно, но идет вверх. Иначе говоря, вооружать машину дополнительными средствами защиты просто необходимо. Какими, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Речь, как вы наверное поняли, пойдет об охранных комплексах. Но для начала скажем, что согласно статистике, наиболее популярны у злоумышленников автомобили LADA, Ford Focus, Toyota Camry, Renault Logan, Daewoo Nexia, Mazda CX-5. То есть их владельцам стоит быть особенно бдительными. Причем настолько, что после покупки авто сразу менять сигнализацию или, как минимум, усилить характеристики заводской противоугонной системы. Хот лучше все-таки поставить дополнительную «противоугонку». Они делятся на три вида — односторонние, с обратной связью, спутниковые.

Самый простой вид охранной системы автомобиля — это односторонняя сигнализация. Главная ее функция — оповещение владельца о попытке угона звуковым сигналом, блокировка и разблокировка замков дверей автомобиля и работы двигателя. Звуковое оповещение срабатывает в том, случае, если владелец находится на расстоянии 200 метров от автомобиля. К достоинствам данного вида охранного комплекса относится демократичная цена и простота установки, к недостаткам — не самая высокая надежность и невозможность узнать состояние автомобиля дистанционно. О потенциальном взломе можно узнать только посредством звукового сигнала.

Фото digitaltrends.com

Именно поэтому такие системы уступают место сигнализациям с обратной связью. Они позволяют владельцу авто дистанционно контролировать состояние автомобиля — на дисплее брелока отображается информация, какие двери закрыты или открыты, в каком состоянии находится двигатель. Радиус действия двусторонних охранных систем — до 4000 метров на открытой местности и около 500 метров в городских условиях. Брелок каждые несколько минут проверяет связь с автомобилем, и если она нарушается, владелец получает оповещение.

Если на автомобиле установлена охранная система с обратной связью, то даже если отключить звуковое предупреждение, владелец все равно увидит на брелоке, что двери авто открыты, а двигатель заведен. Дополнительно брелок оповещает о произошедшем в отсутствие владельца ДТП – ударе или другом механическом воздействии, которому подвергся автомобиль.

Двусторонняя сигнализация имеет динамическую или диалоговую кодировки. При диалоговой кодировке легче подобрать код и без помех незаконно проникнуть в авто. При динамической — код постоянно меняется и подобрать его намного сложнее. На двустороннюю сигнализацию можно установить GPS-модуль. В этом случае о состоянии автомобиля можно узнать по дисплею брелока вне зависимости от того, на каком расстоянии от авто находится его владелец. Главное условие бесперебойной работы — это устойчивый сигнал связи.

Но самой надежной, а также самой дорогой и сложной в установке считается спутниковая автосигнализация. Принцип ее работы основан на обработке сигналов, поступающих от спутниковой системы. В случае угона координаты и направления движения автомобиля сообщаются по GSM сети путем отправки SMS или голосового сообщения диспетчеру или напрямую на мобильный телефон владельца автомобиля. Впрочем, и данный вид сигнализации, несмотря на надежность, на 100% не гарантирует того, что автомобиль не будет открыт злоумышленниками, поскольку при помощи специального оборудования угонщик может заглушить GPS или GSM сигнал. Другое дело, что 99% угнанных машин, оснащенных «космической противоугонкой», рано или поздно возвращаются к своим владельцам.

Большую популярность набирают охранные системы с автозапуском. Данный вид сигнализации имеет свои плюсы и минусы. Автозапуск позволяет заранее прогреть автомобиль, что удобно в холодное время года. Кроме того, в мороз владелец авто может быть уверен — автомобиль заведется всегда, поскольку система позволяет заводить и прогревать мотор каждый раз при снижении температуры до определенного уровня. Однако у автозапуска есть и недостатки.

Автомобиль с автозапуском за счет периодического прогрева мотора дополнительно расходует топливо. Существует миф, что автомобиль с автозапуском легче угнать. Однако это не так: дополнительный электромеханический замок капота защищает блокировки сигнализации. А поскольку подкапотный беспроводной модуль блокировок имеет встроенный датчик движения, то разницы нет — заглушен мотор или работает. Впрочем, и эта система не гарантирует, что машину — особенно если ее «заказали» — не угонят. Иначе говоря, на привычные средства защиты полностью полагаться нельзя. Тупик? Отнюдь!

– Будущее автомобильных охранных систем за идентификацией владельца, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» ситуацию директор по послепродажному обслуживанию автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич. — Сегодня существует много технологичных биометрических систем, при помощи которых сигнализация «опознает» своего хозяина по биологическим параметрам: отпечаткам пальцев, рисунку радужной оболочки глаза, подделать которые невозможно в принципе. Подобные системы когда-нибудь полностью вытеснят обычные радиобрелоки, код которых, как бы совершенны они ни были, всегда можно расшифровать еще более совершенными методами….

угон, угоны, защита от угона
30 декабря 2017
488

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы