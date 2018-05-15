Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Согласно статистике, наибольшим спросом у похитителей среди моделей Hyundai пользуются Solaris, ix35 и Santa Fe. В ТОП-3 самых востребованных автомобилей Toyota входят Camry, Hilux и Land Cruiser 200. Также рискуют лишиться своего транспортного средства владельцы KIA Rio, Sportage, Quoris и Optima, Ford Explorer, Kuga и Focus.

Помимо уже перечисленных моделей, в списке самых угоняемых оказались Mitsubishi Pajero и ASX, Renault Fluence, Peugeot 408 и Nissan Terrano. Автомобиль премиального класса в перечне лишь один — внедорожник Lexus LX. Ни BMW, ни «Мерседесов», ни «Ауди» в числе первых — самых привлекательных авто для грабителей — нет.

По словам представителей «Росгосстраха», бюджетные модели — такие как KIA Rio и Hyundai Solaris — особо любимы угонщиками из-за высокого спроса на вторичном рынке. Кроме того, эти машины разбирают на запчасти. Премиальные же автомобили крадут для перепродажи в других странах. Чаще всего их перевозят через Казахстан в Среднюю Азию, сообщает РИА «Новости».

Добавим, что статистика представлена крупнейшими страховыми компаниями — «Росгосстрах», «Ренессанс Страхование», ВСК, «Ингосстрах» и «МАКС».