Эксперты назвали десять самых дешевых автомобилей в России

Самой доступной машиной признан китайский хетчбэк Lifan Smily. На автомобиль 2015 года выпуска установлена цена в 369 900 рублей. Впрочем, более свежих экземпляров на рынке нет — вероятнее всего, производитель готовится вывести хетч из модельной линейки. Вторую и третью строчки заняли изделия отечественного гиганта АВТОВАЗ — LADA Granta лифтбек и седан, минимальная стоимость которых составляет 376 800 и 389 900 рублей.

За пределами лидерской тройки расположился еще один китаец — FAW V5 — седан 2013 года выпуска можно приобрести за 398 650 «деревянных», а вот версии, произведенные с 2014-го, стоят уже более 422 100 рублей. Замыкает ТОП-5, а заодно и список автомобилей до 400 000 рублей, российская Lada Priora, стать владельцем которой можно заплатив от 399 900 рублей.

В рейтинг десяти самых доступных автомобилей также попали Geely GC6 (2015 г. в. — 419 000 рублей), Lada Kalina (420 300 рублей), Datsun on-DO (436 000 руб.), Ravon R2 (439 000 руб.), Ravon Nexia R3 (449 000 руб.).