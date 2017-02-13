Названы самые перспективные кроссоверы в России

Своей точкой зрения поделились эксперты издания «Автоновости дня». Первое место они отдали Volkswagen Tiguan, базовая цена которого начинается от 1 459 000 рублей. На вторую строчку поставили чешский Skoda Kodiaq, который появится у наших дилеров в мае. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai — самый востребованный кроссовер в Европе по итогам 2016 года.

На четвертом и пятом местах рейтинга перспективных кроссоверов расположились Renault Kaptur, который стоит от 879 000 рублей, и активно набирающий популярность Hyundai Creta, который можно приобрести от 750 000 рублей.

Напомним, ранее эксперты «АвтоВзгляда» назвали пятреку самых популярных немецких кроссоверов в России, где лидером также стал Volkswagen Tiguan.