Названы самые перспективные кроссоверы в России

Фото: www.netcarshow.com
Автомобильные журналисты выстроили свой рейтинг самых перспективных SUV на российском рынке. Основным критерием при этом, похоже, являлось субъективное мнение составителей.

Виктория Базылева

Своей точкой зрения поделились эксперты издания «Автоновости дня». Первое место они отдали Volkswagen Tiguan, базовая цена которого начинается от 1 459 000 рублей. На вторую строчку поставили чешский Skoda Kodiaq, который появится у наших дилеров в мае. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai — самый востребованный кроссовер в Европе по итогам 2016 года.

На четвертом и пятом местах рейтинга перспективных кроссоверов расположились Renault Kaptur, который стоит от 879 000 рублей, и активно набирающий популярность Hyundai Creta, который можно приобрести от 750 000 рублей.

Напомним, ранее эксперты «АвтоВзгляда» назвали пятреку самых популярных немецких кроссоверов в России, где лидером также стал Volkswagen Tiguan.

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13 февраля 2017
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