Представлена спецсерия спорткупе BMW M2 для Америки

Автомобили лимитированной серии обзаведутся автоматическим климат-контролем, светодиодной оптикой и аудиосистемой высочайшего качества. Корпуса боковых зеркал дизайнеры исполнили в контрастном черном цвете, а дверные пороги оснастили подсветкой. Спецсерия M2 также получит выхлопную систему с титановыми патрубками M Performance, спортивные сиденья и адаптивную подвеску.

Под капотом автомобиля «поселится» тот же агрегат, что и у стандартного купе, однако улучшенные показатели аэродинамики позволят новинке разгоняться до ограниченной электроникой отметки в 270 км/ч.

За спорткупе BMW M2 M Performance Edition американскому покупателю придется выложить как минимум 61 695 долларов. По этой же цене на российском рынке представлена обычная M2, которую на сегодняшний день можно приобрести от 3 650 000 рублей.