Рост цен на автомобили в 2017 году может составить 25%

И уже сейчас к тому есть все предпосылки. Так, только в январе этого года прайс-листы на свою продукции переписали — в сторону увеличения, разумеется — 24 автопроизводителя. И, похоже, эта тенденция сохранится и дальше: транспортные средства будут в среднем дорожать на 1−3 процента.

При этом дорожают не только люксовые бренды, но и так называемые бюджетники — и серьезно. Напомним, что одними из первых взвинтили цены на свои популярные модели корейские KIA и Hyundai, французская Renault и американская Ford. В абсолютных цифрах стоимость их продукции поднялась на 15 000−30 000 рублей. Ряд аналитиков уверены, что все это похоже на картельный сговор автостроителей и в ситуацию пора вмешиваться ФАС.