Самым популярным кроссовером в России стал Hyundai Creta

По данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB) «Крета» стала лидером, оставив конкурентов далеко позади — в минувшем месяце было реализовано 2565 автомобилей. Вторым стал Renault Duster, в чью пользу выбор сделали 1848 человек, что на 22,3% ниже прошлогоднего результата. Тройку лидеров замыкает русско-американская модель Chevrolet Niva, которая разошлась тиражом в 1670 машин — увеличение продаж составило 41,3% по сравнению с январем 2016 года.

Стоит также отметить, что Lada 4×4 заняла четвертую строчку (1627 автомобилей; +1,1%), а KIA Sportage стал пятым (1565 штук; -35%).

В минувшем месяце в России в общей сложности было реализовано 30 112 кроссоверов, что на 4,8% меньше, чем в прошлом году, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее.