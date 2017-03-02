Mercedes-Benz покажет в Женеве кабриолет E-класса

Как сообщает Autocar, новинка также построена на платформе MRA, знакомой нам по другим моделям семейства «Ешек». Вероятнее всего, моторная линейка кабриолета будет включать в себя те же двигатели, что и купе — бензиновые и дизельные агрегаты мощностью 184, 194 и 245 л.с. Предположительно, появятся и более мощные модификации с трехлитровым бензиновым V6, развивающим 333 силы, и с 401-сильным турбированным V6.

Официальная премьера E-класса с мягкой крышей состоится на следующей неделе на автомобильном салоне в Женеве. По предварительным данным, в Россию новый кабриолет может приехать уже в середине нынешнего года.