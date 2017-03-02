Mercedes-Benz покажет в Женеве кабриолет E-класса

Фото: www.autocar.co.uk
Месяц назад стало известно, что Mercedes-Benz поставил на конвейер новый E-класс Coupe, теперь же производитель объявил, что в Женеве состоится премьера его брата — E-класса в кузове кабриолет.

Виктория Базылева

Как сообщает Autocar, новинка также построена на платформе MRA, знакомой нам по другим моделям семейства «Ешек». Вероятнее всего, моторная линейка кабриолета будет включать в себя те же двигатели, что и купе — бензиновые и дизельные агрегаты мощностью 184, 194 и 245 л.с. Предположительно, появятся и более мощные модификации с трехлитровым бензиновым V6, развивающим 333 силы, и с 401-сильным турбированным V6.

Официальная премьера E-класса с мягкой крышей состоится на следующей неделе на автомобильном салоне в Женеве. По предварительным данным, в Россию новый кабриолет может приехать уже в середине нынешнего года.

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2 марта 2017
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