Названы самые ожидаемые универсалы Женевского автосалона

К слову сказать, уже известно, что полноприводный универсал будет продаваться в России в четырех версиях, самая доступная из которых обойдется покупателю в 6 667 000 рублей. На втором месте расположился проект немецкого тюнинг-ателье Alpina B5 Touring — автомобиль с двигателем мощностью более 600 л.с. Стандартная версия баварской модели BMW 5-Series Touring получила в рейтинге третью строчку.

Корейский Hyundai i30 Wagon стал четвертым. А замыкает пятерку лидеров Opel Insignia — немецкая компания, пока еще входящая в состав американского концерна General Motors, презентует универсал Sport Tourer.

Напомним, Женевский автосалон будет принимать посетителей с 9 по 19 марта. Ранее «АвтоВзгляд» составил свой ТОП-5 кроссоверов, которые будут презентованы на грядущем мотор-шоу, а потом приедут и в Россию.