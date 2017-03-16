Новый Hyundai Solaris можно купить через интернет

В настоящее время виртуальный автомобильный магазин располагает 38 новыми «Солярисами», которые отличаются цветом, комплектациями и, как следствие, ценами. Ожидается, что к концу марта площадка пополнится еще 57 автомобилями.

Спектр услуг, представляемых онлайн-автодилером Carmart, включает в себя полный цикл покупки машины: выбор комплектации, дополнительного оборудования, оформление страховки и кредита, оплату заказа банковской картой, а также бесплатную доставку, срок которой составляет от 1 до 7 дней. Теперь, по сути, чтобы стать владельцем нового Solaris или другого автомобиля из списка, не нужно тратить время на посещение автосалона, да и общения с навязчивыми консультантами удастся избежать.