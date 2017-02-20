LADA Granta в кредит: выбираем оптимальное предложение

И сразу скажем: идти за деньгами напрямую в банк — самый неинтересный для семейного бюджета способ купить новый автомобиль. Даже первоначально предлагаемые банкирами процентные ставки кусаются, составляя от 13,9% до 15% годовых — и это при первоначальном взносе в 50% от стоимости машины. То есть в случае с самой расхожей LADA Granta за 389 000 рублей (седан, МКП, объем двигателя — 1,6 л, мощность — 87 л.с.) выложить придется 194 959 рубликов. А если таких денег нет, и вы готовы внести лишь 20% (около 78 000 руб.), а на меньшее сегодня не соглашается ни одно серьезное кредитное учреждение, то переплачивать придется уже по 17−19% ежегодно, причем в течение пяти лет. То есть с учетом обязательной покупки полиса КАСКО, итоговая цена авто составит 423 000 «деревянных». Любопытно, что даже если ваш взнос составит те самые 50%, которых у вас нет, конечная цена машинки через теже пять лет все-равно окажется практически той же — 422 000 рублей. Такие вот гримасы банковского обслуживания в России. Переплата, с учетом того, что через пять лет машину выгодно не продашь — серьезная. Однако более менее приемлемый вариант есть.
Сегодня большинство автопроизводителей предлагают потенциальным клиентам собственные финансовые продукты, благодаря которым тот же автокредит может быть по сути беспроцентным. У АВТОВАЗА эта программа называется LADA Finance. Так вот по ней рассматриваемая нами «Гранта» при покупке в кредит будет стоить практически столько же, сколько бы она стоила, если вы оплатили машину сразу чистоганом. Минусов два — безальтернативный 50-процентный первый взнос и строго ограниченный тремя годами срок погашения кредита (но в него входит и КАСКО, и страхование жизни). К тому же нельзя забывать, что трехлетнее авто — и особенно в случае с «Грантой» — при перепродаже потеряет минимум.
Любопытно, что эта схема даже выгоднее так называемого льготного автокредитования, по условиям которого государство выплачивает 2/3 части от общей суммы кредита. То есть, если ставка кредита составляет 15%, то гражданин будет платить 8−9%. Плюс в том, что первый взнос тут может составлять всего 15% стоимости машины. То есть в нашем случае — около 56 000 рублей. Однако оставшиеся 333 000 плюс проценты придется отдать в течении трех лет. А это значит, что в итоге «Гранта» выйдет под 450 000−460 000.