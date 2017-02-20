LADA Granta в кредит: выбираем оптимальное предложение

Сегодня большинство автопроизводителей предлагают потенциальным клиентам собственные финансовые продукты, благодаря которым тот же автокредит может быть по сути беспроцентным. У АВТОВАЗА эта программа называется LADA Finance. Так вот по ней рассматриваемая нами «Гранта» при покупке в кредит будет стоить практически столько же, сколько бы она стоила, если вы оплатили машину сразу чистоганом. Минусов два — безальтернативный 50-процентный первый взнос и строго ограниченный тремя годами срок погашения кредита (но в него входит и КАСКО, и страхование жизни). К тому же нельзя забывать, что трехлетнее авто — и особенно в случае с «Грантой» — при перепродаже потеряет минимум.

Любопытно, что эта схема даже выгоднее так называемого льготного автокредитования, по условиям которого государство выплачивает 2/3 части от общей суммы кредита. То есть, если ставка кредита составляет 15%, то гражданин будет платить 8−9%. Плюс в том, что первый взнос тут может составлять всего 15% стоимости машины. То есть в нашем случае — около 56 000 рублей. Однако оставшиеся 333 000 плюс проценты придется отдать в течении трех лет. А это значит, что в итоге «Гранта» выйдет под 450 000−460 000.