LADA Granta в кредит: выбираем оптимальное предложение

Фото loannow.com
Нужда в новых «колесах» возникает у граждан России с регулярным постоянством, несмотря ни на какие кризисы. Правда, в условиях экономической нестабильности автомобили покупаются все реже и все более дешевые. При этом все чаще в кредит, поскольку собственных средств у стремительно нищающего населения великой страны, как правило, нет. Однако автокредиты бывают разные, и портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие из них лягут на плечи заемщика наименьшем бременем. В качестве примера мы взяли самую дешевую машин на нашем авторынке — LADA Granta.

Михаил Ростарчук

И сразу скажем: идти за деньгами напрямую в банк — самый неинтересный для семейного бюджета способ купить новый автомобиль. Даже первоначально предлагаемые банкирами процентные ставки кусаются, составляя от 13,9% до 15% годовых — и это при первоначальном взносе в 50% от стоимости машины. То есть в случае с самой расхожей LADA Granta за 389 000 рублей (седан, МКП, объем двигателя — 1,6 л, мощность — 87 л.с.) выложить придется 194 959 рубликов. А если таких денег нет, и вы готовы внести лишь 20% (около 78 000 руб.), а на меньшее сегодня не соглашается ни одно серьезное кредитное учреждение, то переплачивать придется уже по 17−19% ежегодно, причем в течение пяти лет. То есть с учетом обязательной покупки полиса КАСКО, итоговая цена авто составит 423 000 «деревянных». Любопытно, что даже если ваш взнос составит те самые 50%, которых у вас нет, конечная цена машинки через теже пять лет все-равно окажется практически той же — 422 000 рублей. Такие вот гримасы банковского обслуживания в России. Переплата, с учетом того, что через пять лет машину выгодно не продашь — серьезная. Однако более менее приемлемый вариант есть.

Сегодня большинство автопроизводителей предлагают потенциальным клиентам собственные финансовые продукты, благодаря которым тот же автокредит может быть по сути беспроцентным. У АВТОВАЗА эта программа называется LADA Finance. Так вот по ней рассматриваемая нами «Гранта» при покупке в кредит будет стоить практически столько же, сколько бы она стоила, если вы оплатили машину сразу чистоганом. Минусов два — безальтернативный 50-процентный первый взнос и строго ограниченный тремя годами срок погашения кредита (но в него входит и КАСКО, и страхование жизни). К тому же нельзя забывать, что трехлетнее авто — и особенно в случае с «Грантой» — при перепродаже потеряет минимум.

Любопытно, что эта схема даже выгоднее так называемого льготного автокредитования, по условиям которого государство выплачивает 2/3 части от общей суммы кредита. То есть, если ставка кредита составляет 15%, то гражданин будет платить 8−9%. Плюс в том, что первый взнос тут может составлять всего 15% стоимости машины. То есть в нашем случае — около 56 000 рублей. Однако оставшиеся 333 000 плюс проценты придется отдать в течении трех лет. А это значит, что в итоге «Гранта» выйдет под 450 000−460 000.

автопродажи, авторынок, автокредит, купить машину
20 февраля 2017
407