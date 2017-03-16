LADA XRAY на бездорожье: есть ли жизнь вне асфальта

Фото: Алексей Гусев
Тестовая LADA XRAY находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд» без малого полгода. Надо сказать, что за это время автомобиль не доставил нам никаких хлопот и даже порадовал, успешно — без малейших отказов — пережив мощнейшие январские морозы. И наше профессиональное отношение к машине за время теста поменялось с «не вызывает раздражения» на твердое «вполне даже нравится».
Алексей Гусев

Но вот наступила долгожданная весна и тут вдруг неожиданно мы вспомнили, что XRAY по натуре своей — псевдокроссовер с довольно внушительным клиренсом в 195 мм, а ведь нам ни разу не довелось на нем съехать с дороги на обочину, не говоря уже о каком-то там бездорожье. Да, у тестового героя нет полного привода, но должна же эта машина обладать хотя бы минимальными способностями вне того самого покрытия, которое столичные дорожники иногда даже именуют асфальтом.

В ближнем Подмосковье светит яркое солнце, вовсю надрываются птички, а по земле ручьями текут талые воды. Пробраться по разбитой грунтовке до ворот фазенды не составляет для XRAY ни малейшего труда, а что же будет, если попытаться взять штурмом более серьезное бездорожье — раскисшее поле, например? В разумных пределах, разумеется. Вот тут-то и начинается все самое интересное.

С одной стороны, дорожный просвет XRAY позволяет абсолютно безболезненно съезжать с дорог общего пользования, а с другой — при хоть сколько-нибудь весомой пробуксовке передних колес в действие тут же вступает ESP, и машина моментально теряет мощность, мгновенно останавливаясь. Таким макаром недолго и зарыться в грунт, а потом изматерившись бежать в ближайшую деревню за трактором. Но с прошлого года инженеры АВТОВАЗа пошли навстречу многочисленной армии поклонников тольяттинской продукции и сделали в машине специальную кнопочку, принудительно отключающую пресловутую «иэспишку». Данное техническое решение уже было опробовано нами еще в самом начале зимы в Самарской области, где уже в октябре снега выпало чуть ли не по пояс, и нашло массу положительных откликов.

Действительно, если загодя отключить ESP, то LADA XRAY при езде по легкому бездорожью превращается в… старую добрую «девятку», причем в самом хорошем смысле этого слова. Те, кто в конце прошлого века рассекал по стране на тогдашних переднеприводных «Жигулях», а немалая доля этих людей сегодня присматриваются к новинкам завода, всегда ценили те же «зубила» за приличный дорожный просвет, хорошую печку и передний привод, на котором, в случае чего, можно было всегда добавить газку, побуксовать туда-сюда и самостоятельно вырваться из снежного или грязевого плена. И вот именно такие способности нам демонстрирует сегодня XRAY — достаточно лишь нажать на заветную клавишу и смело ринуться в бой.

Да, передние колеса будут буксовать и пытаться дорыться до тверди земной, а комья грязи будут лететь из-под покрышек на кузов, но при умелом обращении с педалями и рулем «Иксрею» удастся выбраться из внедорожного «капкана». Если все же вдруг начнете закапываться, то лучше на время отступить, сдать слегка назад и попытаться преодолеть препятствие плотным ходом, благо что относительно легкий вес автомобиля (около 1200 кг) играет здесь только в плюс. Впрочем, опять же повторюсь, ни в коем случае нельзя забывать, что XRAY — это не полноценный внедорожник и даже не кроссовер, а всего лишь хетчбэк, посаженный слегка повыше.

Короче говоря LADA XRAY с бездорожьем полноценно, конечно же, дружбу не водит, однако постоять за себя вполне себе может. Главное — трезво оценивать свои возможности и возможности автомобиля.

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16 марта 2017
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