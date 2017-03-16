LADA XRAY на бездорожье: есть ли жизнь вне асфальта

Но вот наступила долгожданная весна и тут вдруг неожиданно мы вспомнили, что XRAY по натуре своей — псевдокроссовер с довольно внушительным клиренсом в 195 мм, а ведь нам ни разу не довелось на нем съехать с дороги на обочину, не говоря уже о каком-то там бездорожье. Да, у тестового героя нет полного привода, но должна же эта машина обладать хотя бы минимальными способностями вне того самого покрытия, которое столичные дорожники иногда даже именуют асфальтом.

В ближнем Подмосковье светит яркое солнце, вовсю надрываются птички, а по земле ручьями текут талые воды. Пробраться по разбитой грунтовке до ворот фазенды не составляет для XRAY ни малейшего труда, а что же будет, если попытаться взять штурмом более серьезное бездорожье — раскисшее поле, например? В разумных пределах, разумеется. Вот тут-то и начинается все самое интересное.