LADA Kalina NFR — лучший спортивный автомобиль в России

Так, журналисты портала «Автоновости дня» первое место в списке лучших спортивных авто отдали машине LADA Kalina NFR, объясняя этот тем, что автомобиль имеет подрамник, доработанные тормоза и 1,6-литровый 136-сильный мотор. К слову сказать, в настоящее время «Калина» Need For Race уже не продается.

«Серебро» получила модель LADA Granta Sport — спортивный автомобиль, способный рзгоняться до 195 км/ч, оказался вторым из-за своей низкой цены, которая в настоящее время начинается от 474 900 рублей. Хетчбэк LADA Kalina Sport занял третье место из трех возможных.

Напомним, ранее стало известно, что отечественный АВТОВАЗ получил награду «Российского автомобильного форума-2017» — автомобиль LADA Vesta был признан «Лучшим продуктом года».