Объявлена цена «позолоченного» Citroen C3-XR

Фото: www.haixiaba.com
Компания Citroen анонсировала цены на хетчбэк C3 лимитированной серии XR. Так, на китайском рынке новинка будет продаваться по цене от 122 300 до 182 100 юаней.
Виктория Базылева

Специальная версия Citroen C3-XR обзавелась золотистыми секциями головной оптики, выполненными в том же цвете пластиковым накладками на боковые зеркала, а также оригинальными легкосплавными дисками. Французский производитель поработал и над салоном хетчбэка, оформив руль, дефлекторы и сиденья позолоченными декоративными вставками.

Под капотом автомобиля трудится 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 136 л.с., пару которому составляют пятиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат». Моторная гамма также включает в себя 117-сильный «атмосферник» и 167-сильный агрегат с наддувом.

Citroen C3-XR ориентирован исключительно на рынок Поднебесной, где его можно будет приобрести по цене от 122 300 до 182 100 юаней.

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22 марта 2017
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