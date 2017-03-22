Объявлена цена «позолоченного» Citroen C3-XR

Специальная версия Citroen C3-XR обзавелась золотистыми секциями головной оптики, выполненными в том же цвете пластиковым накладками на боковые зеркала, а также оригинальными легкосплавными дисками. Французский производитель поработал и над салоном хетчбэка, оформив руль, дефлекторы и сиденья позолоченными декоративными вставками.

Под капотом автомобиля трудится 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 136 л.с., пару которому составляют пятиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат». Моторная гамма также включает в себя 117-сильный «атмосферник» и 167-сильный агрегат с наддувом.

Citroen C3-XR ориентирован исключительно на рынок Поднебесной, где его можно будет приобрести по цене от 122 300 до 182 100 юаней.