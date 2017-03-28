Стартовали продажи нового кроссовера Lifan X80

Фото: www.sim.kz
Lifan на радость китайским покупателям вывел на внутренний рынок новый большой кроссовер X80. А вот в нашей стране автомобиль в ближайшее время не появится, сообщили «АвтоВзгляду» в пресс-службе марки.
Виктория Базылева

Известно, что ориентированный на рынок Поднебесной X80 оснащается 192-сильным двухлитровым турбомотором, в паре с которым может трудиться шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Как мы уже писали ранее, новый кроссовер стал первым автомобилем Lifan, получившим полноприводную версию.

Уже в базовой комплектации X80 может похвастать шестью подушками безопасности, климат-контролем, цифровой приборной панелью, функцией подогрева передних сидений, а также кожаным салоном и легкосплавными 18-дюймовыми дисками.

Напомним, что Lifan в скором времени привезет в Россию свой флагманский седан 820 и большой семиместный кроссовер Myway.

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28 марта 2017
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