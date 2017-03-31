Новые автомобили лучше всего продаются в Москве

Так, по информации агенства «Автостат», лидерами российского рынка среди регионов остаются Москва (25 100 реализованных машин) и Московская область (13 700 автомобилей), доля которых составляет 24,3% от общего объема продаж. При этом столичный рынок сократился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а Подмосковный, напротив, на 3,7% увеличился.

На третьей строчке расположился Санкт Петербург — официальные дилеры Северной столицы реализовали 10 800 новых машин, что на 3,7% меньше, нежели в прошлом году. Замыкают лидерскую тройку Татарстан (8100 автомобилей, +9,1%) и Краснодарский край (6300 машин, -2,4%).