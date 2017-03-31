Новые автомобили лучше всего продаются в Москве

Фото: www.bdo.com.ph
Аналитики составили рейтинг крупнейших рынков новых легковых автомобилей в России на основе результатов продаж в январе-феврале. Всего за первые два месяца нынешнего года россияне приобрели 184 574 новых автомобилей.
Виктория Базылева

Так, по информации агенства «Автостат», лидерами российского рынка среди регионов остаются Москва (25 100 реализованных машин) и Московская область (13 700 автомобилей), доля которых составляет 24,3% от общего объема продаж. При этом столичный рынок сократился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а Подмосковный, напротив, на 3,7% увеличился.

На третьей строчке расположился Санкт Петербург — официальные дилеры Северной столицы реализовали 10 800 новых машин, что на 3,7% меньше, нежели в прошлом году. Замыкают лидерскую тройку Татарстан (8100 автомобилей, +9,1%) и Краснодарский край (6300 машин, -2,4%).

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31 марта 2017
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