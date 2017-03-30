Рынок Санкт-Петербурга продолжает падать

Фото: www.pixabay.com
По итогам первых двух месяцев нынешнего года рынок новых автомобилей Санкт-Петербурга сократился на 1% по отношению к аналогичному периоду 2016-го. В январе-феврале жители Северной столицы приобрели 15 500 машин.
Виктория Базылева

Как сообщает агенство «Auto-Dealer-СПб», наибольшей популярностью в первые два месяца 2017 года пользовались автомобили марки Hyundai, которые разошлись тиражом в 1787 экземпляров. На второй строчке с результатом в 1592 проданных автомобиля расположилась KIA, а замыкает тройку лидеров отечественная LADA, в чью пользу сделали выбор 1586 петербуржцев.

По результатам исключительно февральских продаж ТОП-3 выглядит несколько иначе. Согласно статистике в минувшем месяце лучше всего продавались машины марки Renault (959 штук), LADA (943 автомобиля) и KIA (867 экземпляра). При этом Hyundai занимает лишь четвертую строчку — владельцами новеньких «корейцев» стали 842 жителя Санкт-Петербурга.

Фото: www.quattroruote.it

— Hyundai можно признать главным неудачником февраля, хотя именно на этот месяц пришелся дебют нового Solaris. В целом начало года показало, что рынок пока не может оттолкнуться от дна, которого он достиг в прошлом году, и выйти на положительные показатели, — комментирует рыночную ситуацию генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Отмечается также, что самый высокий рост продаж на рынке Петербурга демонстрирует Jaguar (+429% в сравнении с январем-февралем прошлого года), Smart (+300%) и Cadillac (+200%). А вот самое стремительное падение зафиксировано у Honda (-84%), что неудивительно, учитывая решение японцев сократить модельный ряд в России до двух кроссоверов: CR-V и Pilot.

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30 марта 2017
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