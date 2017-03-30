Рынок Санкт-Петербурга продолжает падать

Как сообщает агенство «Auto-Dealer-СПб», наибольшей популярностью в первые два месяца 2017 года пользовались автомобили марки Hyundai, которые разошлись тиражом в 1787 экземпляров. На второй строчке с результатом в 1592 проданных автомобиля расположилась KIA, а замыкает тройку лидеров отечественная LADA, в чью пользу сделали выбор 1586 петербуржцев.

По результатам исключительно февральских продаж ТОП-3 выглядит несколько иначе. Согласно статистике в минувшем месяце лучше всего продавались машины марки Renault (959 штук), LADA (943 автомобиля) и KIA (867 экземпляра). При этом Hyundai занимает лишь четвертую строчку — владельцами новеньких «корейцев» стали 842 жителя Санкт-Петербурга.