АВТОВАЗ выпустит 12 новинок до 2024 года

Так, до 2024 года тольяттинцы выпустят 12 новых автомобилей и проведут 11 обновлений, сообщает портал RuNews24. Впрочем, никаких подробностей г-н Мор раскрывать не стал.

Об успехах заводов, расположенных в республике Татарстан, рассказал министр промышленности и торговли региона Альберт Каримов. Он отметил, что в 2016 году в Набережных Челнах предприятие КамАЗ выпустило 34 600 грузовиков, а с конвейеров завода Ford Sollers сошло 29 000 автомобилей и 18 500 двигателей. При этом в минувшем году автостроительные предприятия Татарстана произвели продукцию на 200 млрд рублей: 150 миллиардов — это выручка от продаж автомобилей, а остальные 45 млрд — автокомпоненты.