Три автомобиля с самыми удобными и качественными салонами

Так, автомобилем с самым удачным интерьером специалисты признали спортивную модель Audi TTS. Они отметили лаконичность и удобство салона, что, по их мнению, характерно для всех немецких автопроизводителей, а также стильные круглые центральные дефлекторы воздухозаборника.

Второе место эксперты отдали баварцам и их флагманскому седану BMW 7-й серии, одобрительно отозвавшись о сочетании высококачественной кожаной отделки и декоративных вставок из натурального дерева. А вот в «американце» Cadillac XT5, которому досталась «бронза», судьям понравились аналоговые и цифровые приборы — необычный аргумент, не правда ли?

И остается добавить, что этот рейтинг составляли автоэксперты из США. Напомним, что ранее они же представили ТОП-10 худших машин мира. Примечательно, что самым неудачными американцы признали тоже Cadillac — правда, Escalade — назвав его неповоротливым, тесным и недостойным звания внедорожника.