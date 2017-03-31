Три автомобиля с самыми удобными и качественными салонами

Фото: www.netcarshow.com
Автомобильные эксперты составили очередной странноватый рейтинг современных легковых автомобилей. На этот раз они оценивали интерьер машин, выделяя среди них модели с самыми удобными и качественно отделанными салонами.
Виктория Базылева

Так, автомобилем с самым удачным интерьером специалисты признали спортивную модель Audi TTS. Они отметили лаконичность и удобство салона, что, по их мнению, характерно для всех немецких автопроизводителей, а также стильные круглые центральные дефлекторы воздухозаборника.

Второе место эксперты отдали баварцам и их флагманскому седану BMW 7-й серии, одобрительно отозвавшись о сочетании высококачественной кожаной отделки и декоративных вставок из натурального дерева. А вот в «американце» Cadillac XT5, которому досталась «бронза», судьям понравились аналоговые и цифровые приборы — необычный аргумент, не правда ли?

И остается добавить, что этот рейтинг составляли автоэксперты из США. Напомним, что ранее они же представили ТОП-10 худших машин мира. Примечательно, что самым неудачными американцы признали тоже Cadillac — правда, Escalade — назвав его неповоротливым, тесным и недостойным звания внедорожника.

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31 марта 2017
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