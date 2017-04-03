Авария в ХМАО унесла жизни троих детей

Фото: Московский Комсомолец, Геннадий Черкасов
Страшное ДТП случилось вечером 2 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе на 36-м километре трассы Сургут-Нижневартовск. Из-за плохих погодных условий произошло лобовое столкновение легкого автомобиля и КамАЗа, в результате чего погибли четыре человека, трое из которых — дети.
Виктория Базылева

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris, не справившийся с управлением и вылетевший на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В салоне легковушки помимо водителя находились еще трое детей в возрасте 12−13 лет — все четверо скончались, а вот водителю грузовика удалось избежать серьезных повреждений.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают причины происшествия. Вероятнее всего, трагедия произошла вследствие плохих погодных условий: сильного бокового ветра и метели.

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3 апреля 2017
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