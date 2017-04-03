Авария в ХМАО унесла жизни троих детей

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris, не справившийся с управлением и вылетевший на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В салоне легковушки помимо водителя находились еще трое детей в возрасте 12−13 лет — все четверо скончались, а вот водителю грузовика удалось избежать серьезных повреждений.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают причины происшествия. Вероятнее всего, трагедия произошла вследствие плохих погодных условий: сильного бокового ветра и метели.