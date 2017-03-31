Новый Jaguar XF: хорошо забытое старое

Неудивительно, что стильный и современный Jaguar XF получил массу призов, наград и регалий и даже стал автомобилем года. Проведенный в 2011 году рестайлинг лишь слегка подретушировал без того привлекательную внешность машины и добавил ей, так сказать, лоска и блеска.

Но вот появившееся в прошлом году второе поколение модели — самой популярной из всей линейки британских «диких котов», кстати говоря — представлено уже вовсе не как работа над ошибками. Это был совершенно новый, причем даже конструктивно, автомобиль.

Правда, при беглом взгляде на XF создается ощущение, что дизайнеры в очередной раз просто подретушировали его внешность. Однако на самом деле думать так было бы большой ошибкой. Чтобы понять всю глубину своих заблуждений придется мысленно разобрать седан до винтика. Тогда выяснится, что в основе нового Jaguar XF лежит легкая каркасная алюминиевая несущая конструкция, которая вкупе с кузовом из того же металла делает автомобиль одним из самых легких машин в своем классе. Кроме того, масса распределяется по осям в идеальной пропорции 50:50. По мнению разработчиков все это должно благотворно отражаться на маневренности и экономичности. Забегая вперед, замечу — с первым я согласен на все сто, а по поводу второго готов поспорить.