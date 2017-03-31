Новый Jaguar XF: хорошо забытое старое

Появившись на рынке 10 лет назад, преемник модели S-Type сменил название на XF и буквально произвел фурор. Автомобиль мог похвастать невиданными доселе инновациями: одни только переворачивающиеся воздуховоды или модная шайба селектора коробки передач в стиле профессионального стереоусилителя чего стоили!
Алексей Гусев

Неудивительно, что стильный и современный Jaguar XF получил массу призов, наград и регалий и даже стал автомобилем года. Проведенный в 2011 году рестайлинг лишь слегка подретушировал без того привлекательную внешность машины и добавил ей, так сказать, лоска и блеска.

Но вот появившееся в прошлом году второе поколение модели — самой популярной из всей линейки британских «диких котов», кстати говоря — представлено уже вовсе не как работа над ошибками. Это был совершенно новый, причем даже конструктивно, автомобиль.

Правда, при беглом взгляде на XF создается ощущение, что дизайнеры в очередной раз просто подретушировали его внешность. Однако на самом деле думать так было бы большой ошибкой. Чтобы понять всю глубину своих заблуждений придется мысленно разобрать седан до винтика. Тогда выяснится, что в основе нового Jaguar XF лежит легкая каркасная алюминиевая несущая конструкция, которая вкупе с кузовом из того же металла делает автомобиль одним из самых легких машин в своем классе. Кроме того, масса распределяется по осям в идеальной пропорции 50:50. По мнению разработчиков все это должно благотворно отражаться на маневренности и экономичности. Забегая вперед, замечу — с первым я согласен на все сто, а по поводу второго готов поспорить.

Впрочем, наметанный глаз все-таки отличит новую модель от предшествующей и по внешним признакам, к которым в первую очередь можно отнести форму фар, бамперы и фонари. Но менее искушенным наблюдателям придется поставить оба поколения XF рядом, чтобы заметить различия. Объяснить такое, казалось бы, пренебрежительное отношение к форме довольно просто — в дизайне экстерьера достигнут такой уровень гармоничности и красоты, что улучшить его практически не возможно. Да, этот автомобиль своеобразен — он как элегантно одетый в дорогой костюм джентльмен средних лет, неожиданно заглянувший на подростковую дискотеку. Вероятно, именно в этой ипостаси он нравится определенной части женской аудитории, ибо хоть раз в день, но мелькнет за водительским окном попутного «британца» дамский профиль. А может быть, женщины рассматривают «Ягуар» как дополнительный стильный «аксессуар» к модной сумочке — кто же их поймет?

По уровню оснащенности XF в топовой комплектации S со стартовым прайсом 4,5 миллиона рублей в грязь лицом не ударит. Белоснежный интерьер с отделкой из перфорированной кожи, дерева и алюминия на вид строг, но приятен. Все блага современной цивилизации присутствуют тут в полном объеме: «Ягуару» приходится сражаться за место под солнцем с реальными хозяевами рынка — с машинами большой немецкой тройки — так что права на ошибку у его создателей нет. Именно поэтому они не решились отказаться от дефлекторов-перевертышей климат-контроля, хотя и оставили всего два — по краям передней панели. И «крутилка» селектора восьмиступенчатого автомата, разумеется, тут же, на месте. Монитор мультимедийной системы стал крупнее, изображение — четче.

Конечно, крупногабаритные пассажиры могут почувствовать себя в салоне стесненно — уж больно приземист сам автомобиль. Но это — необходимая дань его стремительности, обеспечивающая, между прочим, прекрасный коэффициент лобового сопротивления Сх=0,26. Учитывая ездовые таланты прямых конкурентов, «Ягуару» также приходится держаться на уровне — тем более, что и спортивная история марки обязывает. Наш герой с мощным 380-сильным мотором и интеллектуальным полным приводом не только громко и эффектно рычит, он неплох в движении.

Выражусь проще: если за рулем BMW кайфуешь, то за рулем Jaguar получаешь удовольствие. Автомобиль управляется также отменно, разве что руль не столь острый. Подвеска в симбиозе с огромными 20-дюймовыми колесами и низкопрофильной резиной ощутимо жестковата, недолюбливает всякого рода «лежачих полицейских» и прочие неровности. Зато нереальный запас мощности XF позволяет перемещаться в пространстве очень уверенно — как в городе, так и за его пределами.

Расход топлива при езде в активном режиме вряд ли порадует: 3,0-литровый 380-сильный V6 с нагнетателем, играючи разгоняющий седан до 100 км/ч за 5,3 секунды, имеет довольно хороший аппетит. Приблизиться к заявленным 8,6 л в смешанном цикле мне ни разу не удалось. А вот 14−17 литров Аи-95 на «сотню» — это запросто. Впрочем, для флегматиков предлагаются моторы поменьше и поэкономичнее, включая дизели семейства Ingenium.

За время теста на долю нашего Jaguar XF правильного гоночного цвета British Racing Green выпали весьма суровые испытания в виде мощнейших снегопадов и чудовищных рождественских трескучих морозов. Но автомобиль перенес их достойно, заводился при любой температуре с первой попытки, лишь чуть дольше покрутив стартером при сильном минусе, нигде не застрял и ничего себе не оторвал. Правда, электроника пару раз «глюканула» — машина напрочь отказывалась закрываться самостоятельно, приходилось лезть в карман за ключом.

Изысканность и стильный дизайн, коими отличается Jaguar XF, всегда привлекали к себе людей неординарных, творческих и вообще нестандартных. И когда британцам удастся, наконец, исполнить самое заветное свое желание — стать к 2025 году ни много ни мало самым надежным автомобилем в классе — то поклонников у марки ощутимо прибавится.

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31 марта 2017
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