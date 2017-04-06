Ford увеличил российские продажи на 3%

Фото: www.rintajouppi.fi
По итогам марта российские продажи машин Ford увеличились на 3% по отношению к прошлогоднему результату. В минувшем месяце официальные дилеры марки реализовали 4173 автомобиля.
Виктория Базылева

При этом самый активный рост продаж продемонстрировал Transit, разошедшийся тиражом в 596 экземляров, что на 54% больше, нежели в марте прошлого года. Что касается кроссоверов, то в первый весений месяц стали лучше продаваться модели Ecosport (+104%) и Explorer (+10%).

В целом за первые три месяца нынешнего года обладателями «Фордов» стали 9380 человек.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что в нашей стране увеличивается спрос и на автомобили марок Hyundai и Volkswagen. Продажи первых выросли на 3%, а вот немцы улучшили свои показатели на 13%.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы
6 апреля 2017
123