Tesla — самый дорогой автопроизводитель в США

Фото: www.theguardian.com
Рыночная стоимость компании Tesla резко возросла в начале торгов 10 апреля, и производитель электрокаров обошел по капитализации General Motors. На сегодняшний день Tesla является самой дорогим автостроителем США.
Виктория Базылева

Во время торгов на бирже Nasdaq 10 апреля акции Tesla подорожали на 3,7%, а капитализация достигла отметки в 51,17 млрд долларов, что на 0,7 млрд больше, чем у General Motors. Отметим, что на прошлой неделе рыночная стоимость компании Tesla превысила оценку Ford Motors, которая опустилась на третью строчку в списке самых дорогих автостроителей Соединенных Штатов.

Как сообщает Bloomberg, в нынешнем году инвесторы General Motors рассчитывают на получение прибыли в размере 9 млрд долларов, а Ford — около 6,3 млрд. В то же время аналитики прогнозируют убытки Tesla, которые могут составить 1 млрд «зеленых».

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11 апреля 2017
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