Tesla — самый дорогой автопроизводитель в США

Во время торгов на бирже Nasdaq 10 апреля акции Tesla подорожали на 3,7%, а капитализация достигла отметки в 51,17 млрд долларов, что на 0,7 млрд больше, чем у General Motors. Отметим, что на прошлой неделе рыночная стоимость компании Tesla превысила оценку Ford Motors, которая опустилась на третью строчку в списке самых дорогих автостроителей Соединенных Штатов.

Как сообщает Bloomberg, в нынешнем году инвесторы General Motors рассчитывают на получение прибыли в размере 9 млрд долларов, а Ford — около 6,3 млрд. В то же время аналитики прогнозируют убытки Tesla, которые могут составить 1 млрд «зеленых».