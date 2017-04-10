Tesla наладит производство своих машин в Китае

Как сообщает китайская газета «Наньфан Души Бао», в случае одобрения инициативы правительством Tesla сможет, во-первых, добиться снижения налогов на свою продукцию, а во-вторых, заручиться поддержкой, которую предлагает провинция Гуандун производителям «экологически чистых» автомобилей. На данный момент никаких подробностей соглашения неизвестно.

Отметим также, что в первом квартале нынешнего года Tesla реализовала около 25 000 машин по всему миру, из которых 13 000 — это седаны Model S, а остальные 12 000 — кроссоверы Model X. В настоящее время американская компания принимает заказы на новую Model 3 — по данным зарубежных источников количество выразивших желание приобрести автомобиль уже превысило отметку в 500 000 человек.