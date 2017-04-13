Названы самые безопасные автомобили в России

Портал Nation News на основе мнений нескольких автомобильных экспертов составил перечень автостроителей, реализующих на нашем рынке наиболее безопасные модели.

Так, по мнению одного из специалистов, возглавлять рейтинг производителей самых надежных машин должна компания Volvo. В то время как BMW, Mercedes и Porsche могли бы расположится на второй строчке. Другие эксперты помимо шведской марки отметили продукцию Audi и Toyota.

Конкретизируя модели, специалисты выделили Volvo XC60 и ее фирменную систему безопасности City Safety, а также упомянули модели Mercedes-Benz C-класса, BMW 7-й серии, Audi A8 и Toyota C-HR.