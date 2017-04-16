В России растет спрос на отечественные автомобили

Согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB), за первые три месяца 2017 года машины LADA разошлись тиражом в 61 447 автомобилей. Продажи увеличились на 8% по отношению к аналогичному периоду минувшего года. В пользу моделей ГАЗ сделали выбор 10 723 человека, на 9% больше, чем в январе-марте 2016-го. В первой десятке самых популярных машин на российском рынке оказались и УАЗ — дилеры в первом квартале реализовали 9 824 автомобиля — продажи ульяновской компании выросли на 4%.

Отметим также, что всего за первые три месяца текущего года было продано без малого 82 000 машин отечественных автостроителей. По отношению к прошлогоднему результату продажи увеличились на 7,6%.