В апреле россияне потратили на новые автомобили 150 миллиардов рублей

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В апреле российские автомобилисты израсходовали на покупку новых легковых машин порядка 149,6 млрд. рублей. При этом выручка производителей от реализации автомобилей в нашей стране за первые четыре месяца достигла 491,7 млрд рублей.
Виктория Базылева

По данным агентства «Автостат», бестселлер апреля — автомобиль KIA Rio — принес корейской компании около 6,3 млрд. рублей. Напомним, портал «АвтоВзгляд» писал ранее, что эти машины разошлись тиражом в 8475 экземпляра.

На второй строчке оказался кроссовер Toyota RAV4 — автомобилем обзавелись 3508 россиян, суммарно потратившие 5,65 млрд. целковых. Третьим стал Hyundai Solaris, в пользу которого сделали выбор 6586 покупателей — корейцы выручили 4,7 млрд. рублей от продаж этой модели.

А замыкают лидерскую пятерку Hyundai Creta (4,33 млрд. «деревянных») и Toyota Camry (4,1 млрд. рублей).

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29 мая 2017
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