В апреле россияне потратили на новые автомобили 150 миллиардов рублей

По данным агентства «Автостат», бестселлер апреля — автомобиль KIA Rio — принес корейской компании около 6,3 млрд. рублей. Напомним, портал «АвтоВзгляд» писал ранее, что эти машины разошлись тиражом в 8475 экземпляра.

На второй строчке оказался кроссовер Toyota RAV4 — автомобилем обзавелись 3508 россиян, суммарно потратившие 5,65 млрд. целковых. Третьим стал Hyundai Solaris, в пользу которого сделали выбор 6586 покупателей — корейцы выручили 4,7 млрд. рублей от продаж этой модели.

А замыкают лидерскую пятерку Hyundai Creta (4,33 млрд. «деревянных») и Toyota Camry (4,1 млрд. рублей).