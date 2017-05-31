Citroёn готовит к премьере новый C3 Aircross

Как сообщает портал Motor1, в основу новинки лег концептуальный автомобиль C-Aircross, дебютировавший в марте на Женевском автосалоне. Моторная линейка нового кроссоверообразного хетчбэка представлена 68-, 82- и 110-сильными бензиновыми двигателями PureTech, а также двумя дизельными BlueHDi мощностью в 75 и 100 л. с. В качестве коробки передач покупателям предложат шестиступенчатую «механику» или «автомат». Никаких других подробностей относительно новинки в настоящее время не раскрывается.

Исходя из того, что новый Citroёn C3 Aircross был замечен фотошпионами во время съемок рекламного ролика, можно предположить, что официальная премьера автомобиля состоится в самое ближайшее время.