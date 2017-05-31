Гиперкар Mercedes-AMG станет гибридным

Как сообщает издание Autocar, гибридная установка Mercedes-AMG Project One будет включать в себя 1,6-литровый турбированный двигатель, позаимствованный у болида Формулы-1 W08 EQ Power, а также два электромотора. Предполагается, что суммарная мощность этого силового агрегата составит не менее 1000 л. с. При этом, подобно все тем же машинам Ф-1, Project One оснастят восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. По предварительным данным, максимальный запас хода гиперкара исключительно на электротяге составляет 30 километров.

Официальная премьера нового Mercedes-AMG Project One состоится на Франкфуртовском автосалоне, который пройдет в сентябре. Любопытно, что в планах производителя значится выпуск модели ограниченным тиражом в 275 экземпляров, и на сегодняшний день все эти машины уже проданы по цене более 3 000 000 долларов за автомобиль,