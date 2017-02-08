Названы пять самых дорогих автомобилей в мире

Эксклюзивный 6,2-метровый автомобиль может похвастаться богатым списком оборудования, а также внешней и внутренней отделкой из качественных дорогих материалов. Под капотом двухместного купе трудится шестилитровый V12 мощностью 700 л.с.

Согласно информации портала Svopi, ссылающегося на неназванных экспертов, на второй строчке рейтинга расположился Lamborghini Veneno стоимостью в 4,5 млн. долларов. Комплектуется автомобиль 750-литровым двигателем, время его разгона до 100 км/ч составляет всего 2,9 секунды. Следом идет Lykan Hypersport — этот гиперкар имеет схожие характеристики с Veneno Roadster, однако он является более «доступным»: модель оценивается в 3,7 млн. долларов.