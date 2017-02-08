Названы пять самых дорогих автомобилей в мире

Фото: www.netcarshow.com
В интернете появился ТОП-5 самых дорогих автомобилей в мире. Первое место досталось роскошному суперкару Maybach Exelero, цена которого составляет более восьми миллионов долларов.

Виктория Базылева

Эксклюзивный 6,2-метровый автомобиль может похвастаться богатым списком оборудования, а также внешней и внутренней отделкой из качественных дорогих материалов. Под капотом двухместного купе трудится шестилитровый V12 мощностью 700 л.с.

Согласно информации портала Svopi, ссылающегося на неназванных экспертов, на второй строчке рейтинга расположился Lamborghini Veneno стоимостью в 4,5 млн. долларов. Комплектуется автомобиль 750-литровым двигателем, время его разгона до 100 км/ч составляет всего 2,9 секунды. Следом идет Lykan Hypersport — этот гиперкар имеет схожие характеристики с Veneno Roadster, однако он является более «доступным»: модель оценивается в 3,7 млн. долларов.

Фото: www.netcarshow.com

Пятерку замыкают Mclaren P1 GTR и Ferrari F60 America, предлагающиеся состоятельным покупателям по цене от трех миллионов «зеленых».

Стоит отметить, что все представленные в списке автомобили были выпущены ограниченной серией — большинство из них, разумеется, уже распродано.

Ранее «АвтоВзгляд» опубликовал любопытный рейтинг самых непрактичных псевдо-кроссоверов, в который вошли модели, представленные на российском рынке.

автопродажи, авторынок, производители
8 февраля 2017
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